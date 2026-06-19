PP y Vox proponen a Echávarri, exediles y un técnico como primeros comparecientes de la comisión Les Naus en Les Corts

Comisión de investigación sobre las VPP en Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mesa de la comisión de Les Naus en Les Corts ha propuesto, con mayoría de PP y Vox y el rechazo del PSPV, como primeros comparecientes al exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri, al exvicealcalde y exconcejal de Urbanismo Miguel Ángel Pavón, a los exediles Natxo Bellido, Sofía Morales y Antonio Gallego y al asesor técnico Antonio Faura.

Así consta en la petición que ha registrado este viernes la mesa, firmada por Ana Vega (Vox) como presidenta de la comisión, que se tramitará en la junta de síndics de Les Corts del próximo martes. En la propuesta se plantea que las primeras comparecencias se celebren el próximo jueves 2 de julio.

La comisión tiene por objeto investigar las adjudicaciones de vivienda de protección pública (VPP) tanto en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan (Alicante) y fruto de la polémica por haber sido beneficiarios cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos, así como de todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo.

El mes pasado se aprobó el plan de trabajo de la comisión, creada el 5 de marzo, en el que PP y Vox pactaron que el alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, comparezca finalmente en este órgano. Sin embargo, los primeros comparecientes propuestos son exresponsables del Ayuntamiento, salvo un asesor técnico.

En concreto, según la propuesta registrada este viernes, Echávarri iniciaría las comparecencias a las 10 horas del próximo 2 de julio, seguido por Pavón a las 11 horas, por Bellido (exconcejala de Presidencia y Coordinación de Proyectos) a mediodía y por Morles (exconcejala de Hacienda) a las 13 horas. Por la tarde comparecerían a las 16 horas Gallego (exconcejal de Hacienda) y a las 17 horas Faura (jefe del departamento técnico de obras del Ayuntamiento y asesor responsable del contracto de alienación).

El PSPV, que forma parte de la mesa de la comisión, había propuesto otra lista de comparecientes compuesta por Barcala junto a la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, dimitida tras la polémica de Les Naus; el vicesecretario del Ayuntamiento, Germán Pascual; la jefa municipal de Patrimonio, Paloma Romero; la directora de Organización interna del Ayuntamiento, María Pérez Hickman, quien también dimitió al trascender que sus hijos y un sobrino habían sido adjudicatarios de VPP, aunque sigue como jefa de Contratación), y el administrador de Fraorgi, la firma responsable de gestionar la construcción del residencial y de seleccionar a los adjudicatarios.

Para la diputada socialista Mª José Salvador, secretaria de la comisión, con la propuesa de la primera sesión "se confirma que es una pantomima por parte de PP y Vox, que solo han constituido esta comisión para autoprotegerse" sin "ninguna voluntad de investigar", manifiesta en declaraciones remitidas a Europa Press.

Salvador cree que ahora se constata lo que Llorca "ya dijo en su día de que las comisiones de investigación no sirven para nada", dado que PP y Vox "se han opuesto a que los primeros comparecientes sean el núcleo duro que tomó las decisiones que nos llevó a que los jetas acabaran adjudicándose las viviendas de Les Naus".

"El alcalde Barcala, la concejala Rocío Gómez, el propio secretario del Ayuntamiento, la responsable de Patrimonio... --apunta--. En definitiva, todas aquellas personas que fueron incluso adjudicatarias de vivienda y que, sobre todo, estaban en el núcleo de toma de decisiones.

NI MAZÓN, NI LLORCA, NI CAMARERO

En el plan de trabajo de la comisión, que fue propuesto por Vox y aprobado junto al PP, no figuran entre los 81 comparecientes ni el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, ni el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ni la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero.

PP y Vox fijaron que el orden de intervención de los grupos parlamentarios sea de menor a mayor y que las sesiones se articulen a través de intervenciones sucesivas de pregunta y respuesta entre los miembros de la comisión y los comparecientes. Cada grupo tendrá un máximo de diez minutos por compareciente y cerrará el compareciente con un máximo de cinco minutos. A todos los testimonios se les exigirán "respuestas claras y concretas".

El dictamen de la comisión se debatirá y elaborará durante el primer año de sesiones, sin perjuicio de que se pueda ampliar. Finalizada la comisión, se abrirá un plazo de cinco días para la elaboración de votos particulares, tras lo que el dictamen se elevará al pleno de Les Corts para su debate y votación.