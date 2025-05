PP y Vox rechazan en el pleno de Alicante instar al Consell a crear un ente metropolitano de transporte en l'Alacantí

Trabajadores de La Alcoyana, de huelga este jueves, protestan durante la sesión para reclamar "soluciones estructurales y no parches"

ALICANTE, 29 May. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han rechazado con sus votos (18) en el pleno ordinario de mayo del Ayuntamiento de Alicante dos declaraciones institucionales presentadas para instar a la Generalitat a crear un ente metropolitano de transporte en la comarca de l'Alacantí. En concreto, han tumbado, en primer lugar, una iniciativa conjunta de Compromís y EU-Podem y, posteriormente, otra planteada por el PSPV.

Tras no salir adelante la petición, algunos trabajadores de Automóviles La Alcoyana presentes en el pleno, que están realizando huelga este jueves para reclamar "soluciones reales" en el servicio público de transporte ante su "progresivo deterioro", han sido desalojados por agentes de la Policía Local tras gritar algunas consignas y mostrar algunos carteles en señal de protesta.

Antes del debate de estas declaraciones institucionales, ha intervenido en el pleno Francisco Gallego, en representación del comité de empresa de La Alcoyana, quien ha explicado que la huelga de este jueves "no se hace por capricho", sino porque esta prestación está "al borde del colapso".

En esta línea, ha pedido "soluciones estructurales y no parches", así como un ente metropolitano de transporte ante la "desidia" de las administraciones. También ha reclamado "responsabilidad institucional y planificación seria", ya que, según ha aseverado, hay una "flota obsoleta" y "vehículos que superan los 15 años", así como "averías" y "condiciones mínimas de seguridad".

Por su parte, la edil de Compromís Sara Llobell ha asegurado que el planteamiento de su declaración institucional es "de sentido común" y ha remarcado que estos entes existen en València o Málaga y su fin es "vertebrar el territorio". Así, ha pedido realizar un "cambio de modelo" para "conectar Alicante con su entorno más inmediato".

En el mismo sentido, el portavoz de EU-Podem en el consistorio, Manolo Copé, ha reclamado que todos los grupos municipales tengan "altura de miras" para "consolidar" una petición "que lleva encima de la mesa desde 2009". Cree que "no tiene sentido" que la capital alicantina planifique su movilidad "sin tener en cuenta" otros municipios como Sant Joan, Mutxamel, El Campello o Sant Vicent.

Desde el PSPV, el concejal Raúl Ruiz ha defendido que esta propuesta es "viable", ha lamentado que los autobuses interurbanos tengan una "plantilla saturada" y ha reclamado "compromisos reales" con el TRAM d'Alacant para lograr una "capacidad real de coordinación".

De otro lado, el edil de Vox Óscar Castillo ha avanzado el voto en contra de su grupo porque un ente de este tipo supone, a su juicio, "más estructuras, más cargos y más gastos" y ha calificado estas propuestas de PSPV, Compromís y EU-Podem como un ejemplo de "hipocresía política".

Igualmente, ha reprochado a estos grupos que "no hicieran nada" cuando gobernaban la Generalitat durante las dos legislaturas del Botànic y ha aseverado que su grupo "apoya" las reivindicaciones de la plantilla de La Alcoyana para la "mejora" de sus condiciones laborales.

"REFUERZO" PARA "SALVAR HOGUERAS Y VERANO"

Desde el equipo de gobierno del PP, el concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha trasladado "todo" el "apoyo" a la plantilla y ha enfatizado que el servicio de transporte interurbano es de "plena competencia autonómica".

En este contexto, el edil ha avanzado que "a partir del 1 de junio" habrá un "refuerzo" del contrato de emergencia actual en este medio de transporte para "mejorar" algunas líneas. "Todo, para salvar las Hogueras y el verano", ha apostillado.

De Juan, sobre el ente metropolitano de transporte, ha manifestado que "no hay que crear una nueva estructura millonaria" y ha defendido que durante los últimos dos años con el PP al frente de la Generalitat se han realizado 22 licitaciones de este servicio, de las que 14 están "completamente adjudicadas". También ha señalado que el Sistema de Transporte Alicante Metropolitano (TAM) "tiene plena capacidad para cubrir las necesidades actuales".

HUELGA DE AUTOBUSES INTERURBANOS EN L'ALACANTÍ

El comité de empresa de Automóviles La Alcoyana ha asegurado en un comunicado este jueves por la mañana que la huelga de autobuses interurbanos en l'Alacantí "ha sido secundada masivamente por la plantilla y ha transcurrido sin incidentes".

Asimismo, detalla que a las 07.00 horas "solo cinco autobuses han podido salir a prestar servicio" y que "el 70 por ciento de los vehículos tienen entre 12 y 18 años, una antigüedad que pone en riesgo diario a conductores y usuarios".

"La situación actual no es casualidad, sino consecuencia directa de mirar hacia otro lado mientras los autobuses se caen a pedazos. Los fallos de seguridad no son un dato técnico, son una amenaza real", ha añadido el comité, al tiempo que ha vuelto a reclamar "soluciones reales" para "no seguir operando con una flota obsoleta mientras se juega con la seguridad y la movilidad de toda una comarca".