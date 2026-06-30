PP y Vox rechazan rehacer el informe del futuro paseo García Lorca y prometen estudiar alegaciones

Simulación del futuro paseo García Lorca de València a partir de la planta viaria presentada por el equipo de gobierno municipal - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox en el Ayuntamiento de València han rechazado en el pleno municipal de este martes, el ordinario de junio, la propuesta del PSPV de rehacer el informe sobre el proyecto del futuro paseo García Lorca. En su lugar, ambos grupos han aprobado una moción alternativa en la que acuerdan seguir con la tramitación del expediente y garantizan estudiar las alegaciones que se presenten al respecto.

Así lo han acordado los dos grupos que conforman el ejecutivo municipal, en una sesión plenaria en la que han intervenido representantes de asociaciones vecinales de los barrios de Malilla, Malilla Nova, San Marcelino, La Raïosa, Campanar, Monteolivete, La Roqueta, Abastos, La Petxina o Campanar para dar su opinión sobre el proyecto del paseo García Lorca, presentado hace unas semanas.

En concreto, los socialistas insistían en la idea de desarrollar un corredor verde sin coches y que el tráfico entre por la calle San Vicente y salga por la carrera de Malilla. Por contra, la propuesta del actual gobierno es que el futuro paseo cuente con tres carriles de circulación en sentido sur (dos para vehículo privado y uno para transporte público), en una extensión de 80.000 m2 de los que "el 88% será zona verde, peatonal y ciclista".

En el pleno se ha rechazado la propuesta del PSPV y se ha aprobado una alternativa presentada por el PP y apoyada por Vox que pide "continuar la tramitación del expediente" de urbanización de García Lorca "sin perjuicio de las modificaciones que se puedan derivar de las alegaciones que presenten las asociaciones vecinales y restantes entidades y particulares".

DEBATE

El portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, ha acusado al ejecutivo de Catalá de plantear un proyecto "parecido a lo que hay en Blasco Ibáñez o en Gran Vía" en lugar de aprovechar la "gran oportunidad de conectar la periferia" en un corredor verde. Además, ha lamentado el planteamiento de que tengan "que pasar coches porque sí, sin ningún tipo de justificación técnica".

Sanjuan ha sostenido que es "una decisión política" y que supone "hacer lo contrario a lo que hacen todas las ciudades europeas de sacar los coches de las ciudades, cuando el problema que tiene precisamente València es falta de zonas verdes y peatonales y exceso de coches". "La única persona que no ha entendido eso en este Ayuntamiento es su alcaldesa, que no sé exactamente bien a qué intereses está respondiendo", ha denunciado.

Frente a estas críticas, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell (PP), ha asegurado que estudiarán las alegaciones presentadas al proyecto y responderán "a todas oficialmente", ya que el plazo para presentarlas "todavía está abierto".

Dicho esto, ha criticado que el proyecto de corredor verde del anterior ejecutivo local "es una entelequia que no había tenido en cuenta, porque no se había realizado ningún estudio de movilidad, que ahí van 8.300 viviendas, 17.000 vecinos y se va a generar un tráfico adicional de 20.400 vehículos añadidos a los que ya circulan por la zona". "Por tanto --ha subrayado--, hay que darle una solución a la movilidad y a la transversalidad de todos los vecinos".

Carbonell ha defendido que la propuesta actual es "equilibrada" porque "permite el carril bus tanto en dirección norte por San Vicente como en dirección sur por el bulevar", algo que según él no contemplaba el anterior planteamiento. También ha sostenido que la actual propuesta es "mucho más equilibrada" en materia de contaminación.

Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha cuestionado el informe técnico del actual proyecto al considerarlo "condicionado por voluntad política", por lo que ha exigido más explicaciones al equipo de gobierno.

Robles ha denunciado que "los barrios afectados son los más empobrecidos y los que menos infraestructura verde tienen" y, por todo ello, ha exigido ante el pleno que el proyecto se paralice "inmediatamente".

VECINOS

Entre los representantes vecinales que han intervenido en el hemiciclo, desde la asociación vecinal de Malilla han rechazado el proyecto y han exigido recuperar la idea del corredor verde, que en su opinión ha sido rechazada solo por partir del anterior gobierno local.

Por su parte, desde Malilla Nova han considerado que el proyecto "busca un equilibrio" entre movilidad y zonas verdes y supone "un buen punto de partida". Además, han aprovechado para criticar las obras de Adif y exigir más información sobre ellas y más limpieza y "respeto".

Desde Monteolivete, un vecino ha expresado que no recuerda otro proyecto en València "que haya generado tanto consenso entre la ciudadanía como el corredor verde" porque "nadie va a echar de menos las vías del tren". Ahora bien, ha exigido que no haya coches y que sea "un segundo Jardín del Túria" y no "una avenida encubierta".

Por parte de San Marcelino, un representante ha ilustrado la situación de su barrio como "la aldea gala de Astérix: rodeado de tráfico de alta densidad circulatoria y con poca expectativa de que esto mejore". Ante ello ha lamentado que en lugar de un corredor verde para conectar los barrios del sur con el centro se planteen "más coches".

En representación de La Roqueta, el presidente de la asociación vecinal ha lamentado que se ha "renombrado una avenida como un paseo", lo que ve como "maquillaje", y que la participación vecinal se haya reservado "al final, cuando prácticamente está todo decidido". "Nos llaman para ver si queremos rosas o claveles", ha ilustrado.

Por Cuidem La Raïosa, una vecina ha criticado la "falta de participación" de la ciudadanía en un proyecto que cree que generará "un flujo de tráfico intenso", con "27.000 coches al día" y "microjardines separados por asfalto". Una decisión, ha advertido, "que marcará València durante generaciones", como ha recordado que pasó con la de dividir varios barrios por las vías del tren.

Desde La Petxina, un representante ha exigido que el proyecto final salga "de un proceso honesto" y no "de un despacho", ya que ha denunciado que "la decisión ya estaba tomada antes de comenzar el estudio de movilidad" y supone "un error histórico". "Más asfalto atrae a más coches: es la ley de la oferta y la demanda", ha avisado, y ha exigido que haya un único carril sin tráfico, solo para emergencias y residentes.

En representación de Abastos-Finca Roja, una vecina ha abogado por recuperar el proyecto original de un "pulmón verde" en García Lorca sin coches, al considerar que el soterramiento de las vías es una oportunidad histórica para hacerlo. Ha pedido al gobierno municipal que reconsideren su propuesta y escuche "lo que la ciudadanía lleva años reclamando", y hacerlo "pensando en la calidad de vida de la ciudadanía futura".

Y por parte de Campanar, aunque esté "en la otra punta" de la ciudad, un representante ha defendido que es "un proyecto de ciudad" y ha trasladado la solidaridad de su barrio con los vecinos del sur. De hecho, ha señalado la posibilidad de crear una plataforma llamada Salvem el Corredor Verd inspirada en otras como Salvem El Cabanyal.