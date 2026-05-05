PP y Vox retrasan la votación del plan de trabajo de la comisión de las VPP en Les Corts para acordar uno conjunto

Archivo - Comisión de investigación sobre las VPP de Les Corts - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La mesa de la comisión de investigación de Les Corts sobre la polémica de las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante ha acordado, con el apoyo de PP y Vox y el rechazo del PSPV, posponer la votación del plan de trabajo que estaba prevista para este martes y, en su lugar, dar un plazo de diez días para poder presentar una propuesta conjunta pactada.

Así lo ha explicado la presidenta de la comisión, Ana Vega (Vox), en la sesión en la que se debaten las propuestas de planes de trabajo de los cuatro grupos, una decisión que ha justificado en base a una resolución de Presidencia de Les Corts. Por tanto, la mesa volverá a reunirse en un plazo de diez días hábiles para fijar un día de votación en el que ya pueda haber una propuesta consensuada.

Durante la comisión, tanto PSPV como Compromís han retado a Vox a ser capaces de pactar un plan de trabajo que incluya la comparecencia del alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala --no solicitada por el PP en su propuesta--, y aprobarlo "hoy mismo", sin que haya prosperado esta petición.

Desde el PP, Javier Gutiérrez ha afirmado que su grupo no quiere llamar a comparecer "inicialmente" a Barcala al considerar que primero debe hacerlo en la comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre esta polémica. "Nosotros queremos luz y taquígrafos, y la máxima información la vamos a tener a través de la comisión municipal. Dependiendo de lo que declaren tanto el alcalde como el exalcalde [el socialista Gabriel Echávarri] en dicha comisión, estaríamos abiertos", se ha limitado a decir.

El 'popular' también ha acusado a PSPV y Compromís de querer "una pasarela de Cibeles" en esta comisión y "un desfile de altos cargos" del PP, con "su relato" hecho de antemano. Por contra, ha defendido que su grupo quiere que comparezcan los responsables de las VPP "antes, durante y después" de las adjudicaciones, desde 2016 cuando se inició la venta del suelo de Les Naus y gobernaba la izquierda tanto en el Consell como en Alicante.

En su intervención, el diputado de Vox Miguel Pascual ha afirmado que es el PSPV el que ha solicitado que se aplique la resolución de Presidencia para que se presente una propuesta conjunta de la mesa, lo que según él ha "obligado a retrasar la votación". Además, ha sostenido que PSPV y Compromís quieren "enfangar" la política de vivienda del Consell mientras Vox quiere, según él, "luz y taquígrafos".

Sobre el plan de su grupo, ha explicado que, dado que incluye la comparecencia del alcalde de Alicante, intentarán "convencer" al PP para que la acepte, ya que fueron personas del "núcleo duro" del primer edil, como la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, las que se beneficiaron de VPP del residencial Les Naus.

Por su parte, la diputada del PSPV Mª José Salvador, que forma parte de la mesa de la comisión, se ha opuesto a que se retrase la votación porque ha señalado que las propuestas de planes de trabajo están registradas desde el pasado 30 de abril y "ha habido tiempo de sobra para que la mesa trajera hoy una propuesta, se debatiera y se votara".

"LA COMISIÓN NACE MUTILADA"

El también socialista José Antonio Díez ha denunciado que PP quiere proteger a Barcala y a los "jetas con carné del Partido Popular" adjudicatarios de VPP. He negado que el PSPV quiera "retrasar nada", mientras ha sostenido que Vox quiere "una comisión al 25% por pedir que comparezca Barcala y no los otros tres "responsables": el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, y la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero: "La comisión nace mutilada".

Mª José Calabuig (Compromís) ha exigido que comparezcan tanto Barcala como todas las personas que hayan formado parte "directa o indirectamente" y tanto a nivel autonómico como municipal de estas adjudicaciones. Ha cargado contra la propuesta "raquítica" del PP, que a su juicio demuestra que "quieren convertir esta comisión en un paripé, como la del Ayuntamiento de Alicante, y lo conseguirán junto a Vox".

"VOX QUIERE PRESIONAR AL PP EN LOS PRESUPUESTOS"

También de Compromís, Aitana Mas ha sostenido que "Vox quiere ser cómplice del ridículo del PP" solo un día después de haber dado "carpetazo" a la comisión de la dana en Les Corts al fijar la última sesión. Tras recordar que "Vox decía que Barcala tenía que dimitir", ha achacado el retraso de la votación a que los de Abascal quieren "presionar un poco más al PP en los presupuestos" de la Generalitat "o que se haga la comisión en plenas Hogueras en Alicante".

Esta comisión tiene por objeto investigar las adjudicaciones de VPP tanto en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan y fruto de la polémica por haber sido beneficiarios cargos del PP en el Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos, algo que investiga un juzgado, así como de todas las promociones realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo.