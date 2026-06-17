PP y Vox tumban las enmiendas a la totalidad de PSPV y Compromís al presupuesto de la Generalitat para 2026

Pleno de Les Corts - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Les Corts ha rechazado este miércoles, gracias a los votos en contra de PP y Vox, las enmiendas a la totalidad presentadas por PSPV y Compromís al presupuesto de la Generalitat para 2026, que continúa así su tramitación parlamentaria con la fase de enmiendas parciales y la previsión de ser finalmente aprobado a finales de julio.

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha defendido las cuentas aprobadas hace unas semanas por el gobierno que preside Juanfran Pérez Llorca, tras anunciar Vox un acuerdo presupuestario basado en tres ejes: prioridad nacional, bajada de impuestos y acceso a la vivienda.

Se trata de los primeros presupuestos de Llorca como ‘president’, a un año de las próximas elecciones autonómicas. En concreto, el proyecto de presupuestos para 2026 asciende a 33.505 millones de euros, 1.014 millones más que los de 2025, lo que supone un aumento del 3,1%.

Desde el PSPV, su síndic, José Muñoz, ha señalado que estos presupuestos “básicamente contentan a dos personas: a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal”, presidentes de PP y Vox, quienes considera que “manejan la Generalitat desde Madrid con un mando a distancia”.

Según ha argumentado, esto se produce porque “Llorca solo está preocupado de ser candidato del PP y no de ejercer como ‘president’ de la Generalitat”. Como ejemplo ha apuntado al rechazo que trasladó el pasado lunes Llorca al ministro de Hacienda, Arcadi España, a la propuesta del Gobierno para reformar la financiación autonómica que supondría 3.700 millones para las arcas valencianas.

"LA ENMIENDA A LA TOTALIDAD SE LA ESTÁ HACIENDO LA CALLE"

En cualquier caso, Muñoz ha afirmado que “la enmienda a la totalidad se la está haciendo la calle” al Consell, en alusión a la huelga educativa indefinida en la Comunitat Valenciana –de momento suspendida mientras continúan las negociaciones con la Conselleria– y a las protestas de este miércoles a las puertas de Les Corts de sectores como el taxi, las VTC o la educación concertada.

Tras subrayar que estos presupuestos “no están pensados para los valencianos”, ha reprochado a Llorca que “lo primero que dijo” como jefe del Consell fue que “intentaría normalizar relaciones” con las principales asociaciones de víctimas de la dana, que este miércoles volverán a protestar ante Les Corts en coincidencia con la votación del dictamen de la comisión de investigación sobre la catástrofe que provocó 230 fallecidos.

Como síndic de Compromís, Joan Baldoví ha tachado de “farsa” estos presupuestos, que “no son los que necesita el pueblo valenciano” sino “hechos a la medida para contentar las exigencias de Vox”, y ha augurado que no se podrán ejecutar.

Baldoví ha denunciado que estas cuentas “debilitan los servicios públicos valencianos y la promoción del valenciano”, al tiempo que ha asegurado que “solo le servirán a Pérez Llorca para colarse la medalla de que tiene presupuestos”.

EL PP PREGUNTA DÓNDE ESTÁ EL PRESUPUESTO ALTERNATIVO DE MORANT

Por contra, el síndic del PP, Nando Pastor, ha defendido que los presupuestos “son buenos porque son sociales y destinan más de ocho de cada diez euros al gasto social”: “Es decir, al compromiso con los ciudadanos, a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales”.

El diputado ‘popular’ ha criticado que “no conocemos la alternativa del Partido Socialista y de Compromís” a estas cuentas, sino, según él, “la marrullería, el lío, el follón, el ruido de Compromís y del Partido Socialista”.

Y ha reprochado: “No sabemos dónde están los presupuestos alternativos que prometió Diana Morant [líder del PSPV], porque aquí no ha llegado ningún presupuesto alternativo. Mucha palabrería, pero ‘de forment ni un gra’”.

Y el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha asegurado que es "evidente" que su grupo iba a votar en contra de las enmiendas a la totalidad, que ha calificado de "brindis al sol" y de "cortina de humo".

"Es no presentar propuestas, sino únicamente generar inestabilidad ante unos presupuestos que son buenos y que van a tener casi con total seguridad el apoyo de Vox", ha dicho.