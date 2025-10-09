El PPCV acusa a Morant y al PSPV de "alimentar la confrontación hasta en el 9 d'Octubre"

Archivo - El portavoz del PP en Les Corts y miembro del comité ejecutivo nacional, Juanfran Pérez, durante una entrevista para Europa Press - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez, ha criticado que "hasta en el 9 d'Octubre el Partido Socialista quiera alimentar la confrontación", cuando ha defendido que "este debería ser un día en el que pongamos en valor lo que somos los valencianos, nuestras señas de identidad y nuestro espíritu de convivencia".

Así ha replicado a las declaraciones de la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, quien ha pedido "convertir la indignación en esperanza" y ha afeado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "lejos de asumir las responsabilidades políticas por su nefasta gestión, insista en sus mentiras para mantenerse en el poder a cualquier precio".

En un comunicado, el también secretario general del PPCV ha afirmado que "parece mentira que el PSOE siga en su empeño de generar confrontación y utilizar el dolor de las víctimas".

Además, ha invitado a "reflexionar" a los socialistas tras las diferentes encuestas publicadas por los medios de comunicación este jueves, que cree que "reflejan que el PSOE es un partido perdedor en la Comunitat Valenciana y la gente está cansada de una oposición tan poco colaborativa como está haciendo el 'sanchismo'". Les ha instado a "que dejen el odio y se pongan a colaborar".