El PPCV combinará actos en las tres provincias, visitas nacionales y nuevas tecnologías para llegar "móvil a móvil"

El portavoz de campaña del PPCV, Gerardo Camps, y el director de campaña del PPCV, César Sánchez, en una rueda de prensa - PPCV

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PPCV combinará actos por las tres provincias de la Comunitat Valenciana, visitas de dirigentes nacionales del PP y el uso de las nuevas tecnologías para llegar "a todos los ciudadanos, casa a casa y móvil a móvil" en la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo han manifestado el portavoz de campaña del PPCV, Gerardo Camps, y el director de campaña del PPCV, César Sánchez, en una rueda de prensa este martes, en la que han reivindicado que Alberto Núñez Feijóo es "el presidente necesario para poner fin a ocho años de desgobierno de Pedro Sánchez y abrir una nueva etapa de gestión, rigor y estabilidad".

"No es España la que ha fallado, sino su Gobierno", ha afirmado el representante 'popular', que ha advertido: "Nosotros no venimos a heredar, nosotros venimos a reconstruir España".

Camps ha defendido que Feijóo "tiene autoridad para gobernar, libertad para decidir y palabra para cumplir" y ha comparado su proyecto al de un presidente que "ha convertido el Gobierno en una trinchera de supervivencia". "Alberto Núñez Feijóo ofrece gestión, rigor y experiencia", ha reivindicado.

El portavoz de campaña del PPCV ha presentado los seis grandes ejes de la campaña: "facilitar el acceso a la vivienda, recuperar el valor del trabajo, mejorar los servicios públicos, garantizar la seguridad, combatir la corrupción y atender las reivindicaciones históricas de la Comunitat Valenciana".

Además, ha recordado a las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y sus familias y ha exigido "recuperar la seguridad de los servicios públicos". "Este país necesita gestores serios y rigurosos que sepan hacer que los servicios públicos funcionen y que no se conviertan en un riesgo para los ciudadanos", ha reclamado.

FINANCIACIÓN, CERCANÍAS Y CORREDOR MEDITERRÁNEO

Sobre las reivindicaciones históricas de la Comunitat, se ha comprometido a conseguir una financiación "justa", a finalizar el Corredor Mediterráneo, a impulsar una red de Cercanías "que funcione" y a ejecutar las infraestructuras hidráulicas pendientes.

También ha destacado el Plan Valencia presentado por Feijóo tras la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 234 víctimas mortales, que contempla "más de 3.000 millones de euros para actuaciones contra las inundaciones", ha destacado.

Gerardo Camps también ha cargado contra los ministros valencianos "del desgobierno" Diana Morant y Arcadi España. "O no saben o no se enteran", ha sostenido, y cuestionado su "capacidad de gestión".

Por su parte, César Sánchez ha confirmado que el PP celebrará un "gran acto" de campaña a nivel nacional el próximo 21 de noviembre en la Plaza de Toros de València, "lo que demuestra el compromiso del presidente Feijóo con las reivindicaciones de la Comunitat".