El PPCV critica la vuelta de Oltra a la política: "Nunca sería candidata en el PP al estar a las puertas de un juicio"

Imagen del secretario general del PPCV, Carlos Gil. - PPCV

VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPCV, Carlos Gil, ha asegurado que la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, "nunca sería candidata del Partido Popular" en ningún escenario electoral "al estar a punto de celebrarse un juicio contra ella y varios miembros de su anterior gabinete por encubrimiento de abusos a una menor".

De esta manera se ha expresado Gil, después de que Mónica Oltra haya anunciado su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de la coalición a la Alcaldía de València. "Sí, acepto el reto. Podéis contar conmigo", ha aseverado. En concreto, el pasado 5 de marzo el Juzgado de Instrucción número 15 de València abrió juicio oral contra Oltra e integrantes de su equipo en Conselleria. Esta decisión llegó tras ordenárselo la Audiencia de Valencia y en contra del criterio de la Fiscalía.

Gil ha señalado que "de la misma forma que el PP nunca valora decisiones judiciales, tampoco valora decisiones de otras formaciones políticas", pero ha subrayado que "lo que sí tenemos claro es que esto no sería posible en el PP".

En este sentido, ha recordado: "Estamos hablando de una persona acusada de encubrir a su marido por abusos sexuales a una menor sobre la que tenía responsabilidad como vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Política Inclusiva. En nuestro partido nunca tendría sitio".

El dirigente 'popular' ha señalado que esta decisión "evidencia la falta de ejemplaridad del anterior gobierno del Botànic", y ha lamentado que "se normalicen situaciones que deberían ser incompatibles con cualquier responsabilidad pública".