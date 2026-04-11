El PPCV defiende que las deducciones del Consell "amortiguan" la subida de precios ante la "inacción" del Gobierno

Imagen de la portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Elena Bastidas. - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha destacado que la bajada de impuestos impulsada por el Consell presidido por el 'popular' Juanfran Pérez Llorca permite "amortiguar" la subida de precios que sufren las familias por la "inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez.

En un comunicado, Bastidas ha valorado así el inicio de la campaña de la renta 2025, que este año trae "más deducciones fiscales que nunca" a los contribuyentes de la Comunitat Valenciana. La diputada 'popular' ha acusado al Ejecutivo central de "exprimir a las familias mientras se dispara el precio de los alimentos básicos".

Cada hogar, ha dicho, paga de media 1.657 euros más al año en impuestos desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno al mismo tiempo que, en los últimos cinco años, la cesta de la compra se ha encarecido en un 34,1 por ciento. Por ello, el GPP ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para exigir medidas que garanticen precios asequibles en los productos básicos.

En su iniciativa, reclama al Gobierno que tome medidas para reducir el precio de los alimentos, la rebaja temporal del IVA de los productos básicos al 0% y la reducción del IVA de carnes, pescados y conservas. Así, Bastidas ha denunciado que "los precios siguen subiendo, el poder adquisitivo cae y la pobreza infantil se dispara", por lo que ha agregado: "Esta es la verdadera herencia económica del PSOE".

Y es que, a su juicio, "este incremento de costes que el Gobierno de Sánchez no es capaz de frenar está erosionando el poder adquisitivo, ya que el 90% de las familias reconoce haberlo perdido, mientras España lidera la pobreza infantil en Europa, con un 34,6% de menores en riesgo".

"Mientras el Gobierno presume de datos macroeconómicos, las familias ven cómo llenar la nevera se convierte en un lujo", ha lamentado la portavoz 'popular', quien ha criticado que el Ejecutivo retirara las rebajas fiscales sobre los alimentos en 2024, "sin una inflación controlada y con una recaudación de récord".

"El Estado recauda más que nunca, pero las familias pagan más que nunca", ha apostillado. Por último, Bastidas ha defendido que "la política útil es la que baja impuestos y protege a quienes más lo necesitan".

"Este año, un millón de valencianos van a pagar menos impuestos, lo que demuestra que es posible aliviar la presión fiscal y ayudar a las familias frente a una inflación que Sánchez no ha sabido controlar", ha concluido.