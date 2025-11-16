El PPCV denuncia las "continuas incidencias" en Cercanías y exige al Gobierno "celeridad" en la reconstrucción de la C3

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Infraestructuras y Transportes del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha denunciado las "continuas incidencias y retrasos" que sufren los usuarios de Cercanías en la Comunitat Valenciana, especialmente en la provincia de Valencia, "donde un año después de la riada no solo no se ha habilitado la línea C3 entre Valencia y Buñol, sino que continúa sin fecha prevista de finalización".

Para el diputado popular, es una "vergüenza absoluta" lo que está haciendo el Ministerio de Transportes con un servicio básico como son los trenes, "llevando al hartazgo y al malestar generalizado a los usuarios, que ven día tras días como los cercanías no llegan a su hora, se suprimen horarios o incluso se cancelan", ha apuntado en un comunicado.

González de Zárate ha exigido al Gobierno "una inversión justa para las infraestructuras ferroviarias en la Comunitat Valenciana y que asuman con celeridad y urgencia la reactivación de la línea C3, que continúa sirviéndose de autobuses para completar su recorrido".

"Esta lentitud en la reconstrucción --ha incidido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular-- supone una muestra más que la Comunitat Valenciana y la provincia de Valencia no son una prioridad para este Gobierno".