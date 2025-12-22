El PPCV exige a Diana Morant explicaciones tras personarse la UDEF en el CNIO

El síndic del GPP, Fernando Pastor, en imagen de archivo. - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del GPP en Les Corts, Fernando Pastor, ha exigido explicaciones a la ministra de Ciencia, Universidades e Investigación, Diana Morant, después de que este lunes agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se hayan personado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para solicitar información y hayan retirado un disco duro, en el marco de la investigación en curso por presuntas irregularidades en la institución.

El PPCV, en un comunicado, ha cargado contra los "presuntos amaños de contratos, bajo sospecha de Anticorrupción, con los que se podrían haber desviado hasta 25 millones de euros de la lucha contra el cáncer, una cantidad con la que se podría haber financiado nueve años y medio de investigación". "Un escándalo que salpica directamente al Ministerio de Morant y del que hasta la fecha, aunque ya se han conocido diferentes actuaciones, la ministra y dirigente del PSPV no ha dado ninguna explicación", ha recriminado.

En palabras de Pastor, "no puede ser que el PSOE y las administraciones que gobierna se conviertan en la tapadera ideal de golfos, corruptos y manirrotos". "Y Diana Morant es una pieza más en todo este engranaje, por lo que debe contar todo lo que sepa sobre este asunto si no quiere ser cómplice de la corrupción que ha campado a sus anchas bajo su mandato", ha afirmado el portavoz del PP.

"Lamentablemente", ha proseguido el parlamentario, "estas anomalías no son un hecho aislado", ya que el CNIO ha sido "noticia por otros escándalos como el posible desvío de casi tres millones de euros para comprar obras de arte". En este sentido, ha afirmado que "la nefasta gestión de Morant" en este organismo de investigación contra el cáncer es "un reflejo claro del sanchismo, que también en la Comunitat Valenciana prioriza el cálculo político y el amiguismo por encima de las necesidades y del bienestar de la ciudadanía".

Por todo ello, Pastor ha insistido en la urgencia de que la ministra y dirigente del PSPV dé todas las explicaciones posibles y aclare su papel en este escándalo. "Más allá de palabras huecas, Morant debe asumir responsabilidades y dejar de encubrir a quienes utilizan el dinero de la lucha contra esta enfermedad para su beneficio propio", ha concluido.