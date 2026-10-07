El PPCV nombra a César Sánchez director de campaña y a Gerardo Camps portavoz

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PPCV ha nombrado al diputado nacional César Sánchez director de campaña y al también diputado nacional Gerardo Camps como portavoz con el objetivo de que "el próximo 29 de noviembre marque la llegada del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, a La Moncloa".

El Comité de Campaña del PPCV para las próximas elecciones generales ha echado a andar tras la reunión de la Comisión Transitoria. Los tres presidentes provinciales se incorporan al comité de coordinación de la campaña autonómica en la que estarán también Carlos Gil y Juan Carlos Caballero, según ha informado la formación en un comunicado.

Al respecto, el líder de los populares valencianos, Juanfran Pérez Llorca ha manifestado "la ilusión y la capacidad de movilización con las que el partido afronta la próxima cita con las urnas".

Pérez Llorca ha advertido de que "estas elecciones son clave" para "llevar a España el cambio de Gobierno que necesita". Para ello, ha asegurado que "partimos con una gran ventaja: que la derecha está movilizada, porque no hay nada que movilice más que pensar que podemos echar a Pedro Sánchez. Hay una posibilidad de poner fin al sanchismo y al daño que ha hecho a esta tierra. Ese es nuestro mejor programa electoral".

"Estamos preparados para llevar a Feijóo a la Presidencia del Gobierno", ha afirmado. En este sentido, ha destacado "la apuesta" del presidente nacional del PP por la Comunitat Valenciana. "Sabemos que es firme y que, con él, nuestras necesidades tendrán el peso y la atención que merecen", ha manifestado.

Por su parte el secretario general del PPCV, Carlos Gil, ha celebrado que "por fin tenemos elecciones generales", aunque ha augurado "unas semanas de intenso e inmenso trabajo" en las que "Pedro Sánchez no lo va a poner fácil".

COMITÉ DE CAMPAÑA

Además, al frente de la agenda de candidatos está Mari Carmen Contelles; de la agenda lideres nacionales, Óscar Clavell; de los actos del presidente Henar Molinero y Cayetano García; de los responsable grandes ciudades, Juan Carlos Caballero.

Por su partem, de Presupuestos, financiacion y mailing se encargará José López, el responsable de programa electoral será Toño Peral y de los actos sectoriales Belén Hoyo.