El PPCV reclama al Gobierno "celeridad y urgencia" en la ejecución de las obras hidráulicas del Plan Sur Metropolitano

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Infraestructuras del GPP en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha reclamado al Gobierno central --presidido por Pedro Sánchez-- "la máxima celeridad y urgencia" en la ejecución de las obras hidráulicas del llamado Plan Sur Metropolitano.

"De ello depende la seguridad y tranquilidad de miles de personas afectadas por la tragedia de la dana, que merecen poder descansar sabiendo que el trabajo está hecho", ha señalado el GPP en un comunicado.

El diputado 'popular' ha lamentado que el plazo que maneja el Ejecutivo para que las obras estén en funcionamiento "se dilata demasiado en el tiempo" y ha insistido en que "los vecinos de la zona afectada no pueden estar hasta 2030 con el alma en un puño cada vez que llueve".

Para González de Zárate, estos plazos "deben acelerarse y para ello el Gobierno debe aceptar el ofrecimiento de colaboración entre administraciones del nuevo Consell de Pérez Llorca".

El portavoz del GPP ha señalado que el 'president' Pérez Llorca "ya ha avanzado que el Consell no va a parar de trabajar tanto en sus competencias como para conseguir que el Gobierno desarrolle esas obras tan importantes que suponen prevenir riesgos ante futuras riadas, obras de gran envergadura cuya ejecución es garantía de seguridad y salvar vidas".

"El Consell ha tendido la mano para que la colaboración mutua entre administraciones pueda facilitar la puesta en marcha de este tipo de obras en el menor tiempo posible", ha añadido y ha considerado: "Las obras de laminación, desvíos, ampliación o encauzamiento de los barrancos son inaplazables, es esencial que puedan soportar un súbito aumento de caudal sin que suponga riesgos para la población".

PRESAS EN VILAMARXANT Y CHESTE

Además, "también reclamamos que se construya una presa en Vilamarxant y otra en Cheste, así como la reparación urgente de la de Forata, que protejan a toda la provincia ante episodios de lluvias torrenciales".