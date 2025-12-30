El PPCV replica a Morant: "Representa al Gobierno que asfixia financieramente a la Comunitat Valenciana"

Archivo - La síndica adjunta del GPP, Nieves Martínez - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La síndica adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Nieves Martínez, ha señalado que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, "representa al Gobierno que asfixia financieramente a la Comunitat Valenciana".

De esta manera se ha expresado la portavoz 'popular', replicando a Morant, quien ha dado este martes un "suspenso total" al "peor Consell de la historia" en un balance de 2025 en el que ha lamentado el bajo nivel de ejecución presupuestaria, especialmente en departamentos como Educación o Servicios Sociales.

Martínez ha afirmado que la líder socialista "no tiene autoridad moral para hablar respecto a ejecución presupuestaria quien ejerce como satélite del Gobierno de Pedro Sánchez, el mismo Ejecutivo que mantiene a la Comunitat Valenciana como la peor financiada de España".

Para la síndica 'popular', es "un gobierno que acumula una deuda de más de 4.000 millones de euros en dependencia, que sigue sin abonar el extra FLA, estrangulando la tesorería autonómica y limitando la capacidad para cubrir los gastos de sanidad, educación y servicios sociales de los valencianos, se atreve a cuestionar las inversiones de una Generalitat que sí trabaja y gestiona, gobernando con hechos destinando la mayor inversión de la historia a Servicios Sociales y Dependencia".

"El Gobierno debería cumplir con su obligación de financiarla de manera justa y leal, en lugar de andar abroncando a los demás todo el día", ha añadido, al mismo tiempo que ha señalado que Morant "miente con los datos de ejecución presupuestaria en Educación y en Servicios Sociales", ya que, "a fecha 15 de diciembre de 2025, la ejecución en servicios sociales alcanza el 91,71%, un dato objetivo que evidencia una gestión eficaz y comprometida con las personas más vulnerables".

"En Educación, en dos ejercicios se han superado ampliamente las cifras de ejecución del Botànic. Solo en la inversión en infraestructuras, de un presupuesto total en 2025 de 138 millones, se han ejecutado 77,4 millones en fase D, que corresponde con gasto en contratos firmados; y 42,5 millones en fase O, que corresponde a gasto ejecutado y certificado".

Por su parte, Morant ha indicado que, en Educación, "solo ha ejecutado el 27 por ciento del presupuesto de Educación para inversiones, lo que demuestra la nefasta gestión de la Generalitat Valenciana". También ha señalado que, "a falta de un mes para finalizar el año", la Conselleria de Servicios Sociales "solo había ejecutado un 20% de sus inversiones para 2025, según los últimos datos oficiales de ejecución, a 30 de noviembre".

La portavoz 'popular' también ha indicado que "Diana Morant, más que en calificar la gestión del Consell, debería preocuparse de gestionar bien los organismos que dependen de ella".

En este sentido, Martínez ha hecho hincapié en la "nefasta" gestión de Morant en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) "bajo la sombra de la investigación judicial por el presunto uso indebido de fondos públicos, con el escándalo del presunto amaño de contratos millonarios o el posible desvío de casi tres millones de euros para comprar obras de arte". "La ministra Morant debería señalar menos, asumir responsabilidades y dar explicaciones", ha zanjado.