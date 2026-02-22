El PPCV señala que Morant se "enorgullece" de haber tenido a "un falsificador" en Emergencias

Archivo - El portavoz del Grupo Popular en Les Corts, Fernando Pastor. - JOSÉ CUELLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndic del GPP en Les Corts, Nando Pastor, ha remarcado a la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, que "el Botànic --formado por PSPV y Compromís-- tuvo de director de Emergencia a un timador falsificador de títulos", en referencia a José María Ángel Batalla, quien fuera secretaria autonómico de Emergencias durante los dos anteriores mandatos.

Pastor ha respondido así después de que Diana Morant asegurase este sábado que "los relevos se producen por malas gestiones, por negligencias, y no nos lo podemos permitir en un servicio tan importante en la Comunitat Valenciana como es el de Emergencias, como hemos visto en la dana".

El síndic 'popular' ha señalado que "llama la atención que la ministra sanchista se enorgullezca de haber tenido en el Gobierno de Ximo Puig a José María Ángel en Emergencias, un probado falsificador de títulos que medró durante casi 40 años en la Administración gracias a un título falso". "Además, esa de la que alardea Morant es la época en que se tomaron decisiones como la de enviar un tren camino de las llamas en el incendio de Bejís (Castellón), el llamado tren del infierno".

Pastor ha señalado que "una vez más Morant se pone en evidencia porque José María Ángel demostró ser un falsificador de documentos públicos para ascender en la carrera de funcionario, tal y como denunció Antifraude". "Cualquier día Morant nos sorprende enorgulleciéndose de haber llevado de número dos en su lista a José Luis Ábalos", ha agregado.

"Es decir, --ha continuado-- al frente de Emergencias mantuvo durante todos los años del gobierno del PSPV-Compromís-Podemos a un presunto delincuente que se valió de su supuesto título para cobrar unas retribuciones que seguramente no podía cobrar. Como la actual delegada del Gobierno --Pilar Bernabé-- que alardeaba en su currículum de tener dos licenciaturas que luego no tenía".

Y ha sentenciado: "La hipocresía de Morant no tiene límites: les parecen escandalosas las dimisiones en Emergencias, pero ni se inmuta ante los continuos episodios de violadores, ladrones, mordidas, puteros, ineptitud y enchufes en el entorno de su gobierno sanchista. Eso sí es escandaloso y ella calla; si tuviera un mínimo de decencia y dignidad debería haberse ido hace tiempo".