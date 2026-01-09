El PPCV subraya que se han conocido antes los mensajes de Sánchez a Ábalos para "aupar" a Morant que los del 29O

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, llega a la primera reunión del Grupo Socialista en Les Corts Valencianes, a 6 de septiembre de 2024, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Fernando Pastor, ha subrayado que se han conocido antes los mensajes de WhatsApp del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que fuera ministro y secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos para "aupar" a la actual secretaria general del PSPV, Diana Morant, al frente de los socialistas valencianos, que los del propio jefe del Ejecutivo central el día de la dana que arrasó buena parte de la provincia de Valencia.

De este modo ha hecho alusión, en un comunicado, a los mensajes que intercambiaron el exministro y el presidente del Gobierno en enero de 2024 desvelados esta semana por 'Vozpópuli', en los que Sánchez subrayó a Ábalos la necesidad de "estar unidos en lo político" durante el proceso que culminó con la elección de Morant como líder del PSPV.

En esta misma línea, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano de este viernes, ha sostenido que Morant es por tanto "cautiva del apoyo del preso José Luis Ábalos", tal y como se desprende de estos mensajes.

"Se deriva una obviedad", ha incidido Barrachina, que ha expuesto que la líder del PSPV es "cautiva" de Ábalos "para que el otro preso, Santos Cerdán, con su dedo la designase secretaria general de los valencianos". "Por tanto, eso me parece escandaloso", ha apostillado.

Además, ha reprochado a la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades que, "a día de hoy, en lugar de ser representante de los socialistas valencianos", sea "sirviente" del presidente del Gobierno y líder del PSOE y haya llevado a cabo en el PSPV "una purga interna en Alicante y en Valencia de aquellos cuyos mensajes se han hecho públicos que dudaban sobre la continuidad de Pedro Sánchez".

Se da la circunstancia de que este pasado jueves la Ejecutiva del PSPV liderada por Morant aprobó la sustitución de Alejandro Soler por Carmen Martínez como nueva coordinadora de los diputados socialistas valencianos en el Congreso.

En los 'whatsapps' de enero de 2024, Sánchez aludía al apoyo de Ábalos a Soler como candidato a la secretaría general del PSPV. "Hola, José Luis, no sabía que ibas a apoyar a Alejandro Soler. Un saludo", le escribió. "Me queda poco con qué ayudar y la gente se ha repartido", esgrimió Ábalos, que añadió: "De todo lo que puedo informar y opinar siempre le di cuenta a Santos".

Por tanto, para el portavoz del Consell, "esa purga interna del socialismo valenciano perpetrada por Diana Morant y ordenada por Pedro Sánchez debe ser motivo de bochorno general y, singularmente, del mío", ha zanjado Barrachina.

"ESCARNIO POLÍTICO PURO Y DURO" CON LA TESTIFICAL DE FEIJÓO

Por otro lado, sobre la declaración del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana, el síndic del PP en Les Corts, Fernando Pastor, ha incidido en que el responsable 'popular' no tenía "ninguna capacidad de gestión" en la emergencia y ha acusado a los socialistas de "utilizar este hecho para hacer escarnio político puro y duro".

"Y si vamos a los hechos, no a las opiniones, Feijóo ha enseñado sus mensajes, no los borra como el Fiscal General del Estado, ni los esconde como --la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana-- Pilar Bernabé o como el resto de ministros que sí tenían responsabilidades aquel día y han dicho que no piensan enseñarlos", ha argumentado en un comunicado.

Sin embargo, no se ha mostrado sorprendido porque "así es como funciona" el PSOE y "su delegación valenciana dirigida por Diana Morant". Aún así, para los 'populares' valencianos "lo peor" es cómo el PSOE y el Gobierno "dieron la espalda a la comisión de investigación de Les Corts, en la que han rechazado aportar información y comparecer para dar explicaciones y dar la cara ante los valencianos por sus responsabilidades antes, durante y después".

Pastor ha calificado esta actitud de "burla, vergüenza y ofensa a las víctimas y al pueblo valenciano en general" y ha reclamado al Ejecutivo central "explicaciones y una respuesta a la altura de lo ocurrido, que es la mayor catástrofe natural que hemos sufrido".