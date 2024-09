El PPCV ve "mucho ruido y pocas nueces" en las palabras de Montero sobre financiación: "Nos ha cogido como tontos"

El PSPV confía en que el nuevo modelo que planteará el Gobierno "beneficiará" a la Comunitat porque reconocerá su "singularidad"



VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PPCV ha cargado contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras su comparecencia en el Senado para explicar el acuerdo de financiación singular pactado para Cataluña, le ha acusado de "romper por completo la igualdad de todos los españoles" con unas palabras con "mucho ruido y pocas nueces" y le ha instado a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y presentar allí una propuesta de nuevo modelo de financiación para "todas las comunidades autónomas".

La diputada 'popular' en Les Corts Mª Carmen Contelles, en declaraciones a los medios este miércoles, ha afeado a Montero sus "palabras vacías" sobre la solidaridad entre CCAA: "Ojalá fuera así, pero la realidad es que han hecho un pacto con Cataluña que no se parece en nada a los ejemplos que ha puesto, sino que se parece a la financiación del País Vasco, lo que va a implicar que haya mucho dinero fuera del que se tiene que repartir al resto de comunidades autónomas".

Además, ha criticado que, durante su comparecencia en el Senado --a petición del PP--, Montero "ha leído el acuerdo solo en parte de lo que realmente se ha firmado", por lo que ha considerado que "simplemente nos ha cogido como tontos". "Ha leído lo que a ella le interesaba, pero la realidad es que, al final, Cataluña es de las que más ingresa en ese modelo común y la que más se va a llevar", ha incidido.

Así, ha asegurado que las "matemáticas no fallan" porque, "si uno se lleva más, queda menos para repartir entre el resto". Por ello, ha considerado que la titular de Hacienda, desde el Senado, ha hecho "un insulto a la Comunitat Valenciana y a todas las comunidades". Ante esta situación, ha reclamado "rigor" al Gobierno de España en una cuestión "tan importante" como la financiación, puesto que están en juego, ha afirmado, "las políticas sociales, la educación, los servicios sociales y la sanidad".

En este contexto, ha reiterado a la ministra que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que desde allí "salga un modelo de financiación, que es lo que queremos". Asimismo, ha exigido que, desde "la igualdad entre todos los territorios", se negocie con "transparencia y lealtad" a todas las comunidades autónomas y que se "exponga a todos qué es lo que se va a ceder y qué es lo que no".

La parlamentaria del PP ha advertido de que, "hoy por hoy", la Comunitat Valenciana es la "penúltima en financiación", por lo que ha exigido el fondo de nivelación que, ha asegurado, "nos igualaría a la media del resto". Y a partir de ahí, ha continuado, "sentémonos". En cualquier caso, ha coincidido con Montero en que la financiación es "un tema complejo" que "no se va a solucionar en un día".

EL PSPV PIDE AL PP QUE SE SIENTE A NEGOCIAR

Por su parte, el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha apelado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a "sentarse a negociar" un modelo de financiación, "que necesita mayoría cualificada", porque, "si no hay un gran acuerdo entre los dos grandes partidos, el no se va a modificar". Si eso ocurre, ha advertido, "no solo será responsable el Gobierno, sino que el principal partido de la oposición también tendría una grandísima responsabilidad".

Sobre el término 'singularidad', ha sostenido que se trata de "un concepto, una nomenclatura", que "no tiene tanto que ver con la bilateralidad, sino más con la propia singularidad de los territorios". "Cada uno tiene sus necesidades singulares de financiación en función de la población ola dispersión geográfica", ha ejemplificado.

Por ello, ha pedido "no cerrar el debate en del concepto de la nomenclatura, sino ir a lo que creemos que tenemos que ir, que es a que la Comunitat Valenciana tenga los recursos necesarios para tener un futuro ilusionante y esperanzador". En cualquier caso, se ha mostrado "convencido" de que "la parte" del Gobierno "va a estar cumplida". "Pedro Sánchez va a presentar su modelo de financiación y va a ser un modelo positivo para los valencianos y valencianas", ha defendido.

En este punto, ha asegurado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, también "tendrá que definir cuál es el modelo de financiación que quiere plantear". "Lo único que conocemos es esa propuesta del IVA que decía que cada comunidad autónoma lo utilizará de la manera que quisiera, que fue reprendida por el número 2 de la Conselleria de Hacienda diciendo que no se le había entendido bien porque era una propuesta de barra de bar sin ningún tipo de fundamento ni rigor", ha argumentado.

Así, ha instado a Mazón a presentar un modelo "más allá de esas cosas que dice a veces, esas obviedades y ocurrencias de barra de bar", y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a definir qué postura quiere. "Ya ha tenido que poner orden entre sus propios barones, porque hay algunos que estaban a favor de la condonación de la deuda y otros que no", ha indicado. En este sentido, ha deslizado la "casualidad" que supone que precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien no esté a favor de la condonación de la deuda.

EL NUEVO MODELO "NO PERJUDICARÁ, AL CONTRARIO"

Preguntado por si la financiación singular de Cataluña perjudicará a la Comunitat Valenciana, ha afirmado que "entiende" que no, "primero porque no sabemos lo que es", dado que el modelo "no está encima de la mesa", y también por "el histórico que tenemos más fondos que nunca". "A diferencia de los gobiernos de Mario Rajoy, con los de Pedro Sánchez hay una tendencia positiva en términos de recursos económicos", ha incidido.

Por ello, se ha mostrado "confiado" en que el nuevo modelo de financiación propuesto por el Ejecutivo central será "positivo" y ha pedido no tener "miedo al futuro". "Hay que afrontarlo con una propuesta encima de la mesa y quien tiene la responsabilidad en el caso de la Comunitat Valenciana es Carlos Mazón", ha recalcado.

Así, ha afirmado que el nuevo modelo "no va a perjudicar, sino al contrario, va a beneficiar" a la región porque se le va a reconocer su "singularidad de necesidades de financiación". Y ha negado que el cupo catalán consista en un 'concierto económico': "Evidentemente, la vicepresidenta --Montero-- ha dicho que no, sin ningún tipo de duda".

Finalmente, el portavoz socialista ha insistido en reivindicar que, desde que Pedro Sánchez gobierna en La Moncloa, la Comunitat Valenciana "tiene 30.000 millones de euros más de lo que tenía con Mariano Rajoy". "El modelo es cada vez más federalizante, tenemos más competencias, más autonomía y más fondos para desarrollar nuestras competencias autonómicas", ha resaltado.