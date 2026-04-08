Pradas en el careo con Cuenca: "Estaba sola como consellera ese día, no había nadie más del Consell"

Archivo - La exconsellera de Justicia i Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, atiende a los medios de comunicación a su salida de los juzgados de Catarroja, a 12 de enero de 2026, en Catarroja - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Justicia e Interior e investigada en la causa de la dana, Salomé Pradas, aseguró, en su careo con José Manuel Cuenca, el ex jefe de gabinete del expresident Carlos Mazón, celebrado el pasado 12 de enero, que el 29 de octubre de 2024 fue una situación "muy difícil de gestionar" y que no iba a "echar la culpa a nadie de por qué pasó lo que pasó" pero añadió que en esa jornada "quería informar a Presidencia porque entendía que era lo correcto para estar lo más coordinados posible, con el President y el resto de consellers". "Que estaba sola como consellera ese día, no había nadie más del Consell", señaló.

Así se revela en la transcripción de la diligencia del careo que ha sido notificada a las partes, tras advertirse un error en la aplicación de Lex-Net, según consta en una diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) del Juzgado de Catarroja que instruye la causa. En su declaración, Pradas desveló que tras su cese se quedó con el teléfono y envió un mensaje expreso para que no lo tocaran ni resetearan, que no lo permitía.

En ese careo, del que la defensa de Pradas había reclamado la transcripción literal ya que no se había aportado aún a la causa, la exconsellera aseguraba que tenía la legislación "clara". "Todos podemos tener dudas y lagunas, que aquella situación fue muy difícil de gestionar, que no le va a echar la culpa a nadie de por qué pasó lo que pasó, pero que quería informar a Presidencia porque entendía que era lo correcto para estar lo más coordinados posible, con el President y el resto de consellers. Que estaba sola como consellera ese día, no había nadie más del Consell".

Y añadía que en esa jornada, en la que fallecieron 230 personas en la provincia de Valencia, ella "no llamó para saludar" sino que si llamaba era para decir "Oye, está pasando esto muy grave en nuetro territorio", según recoge esa transcripción consultada por Europa Press.

Parte de ese careo entre ambos se centró en los intentos de llamadas y contacto de Pradas con el 'expresident' y explicó que el origen del por qué escribía a Cuenca --al que consideraba una "extensión" de Mazón-- lo lleva al mediodía, cuando llamó a ambos y no pudo ser atendida (a Mazón a las 12:52 porque le acababan de comunicar las dos alertas hidrológicas). La exconsellera defendió que estuvo en l'Eliana "al pie del cañón antes incluso de tener que ejercer las funciones" y como no le contestó envió WhasApp.

A las 13.19 Cuenca le devolvió esa llamada, que él explicó que lo hizo cuando la vio, ya que no estaba en el Palau. Según la exconsellera esa comunicación finalizó con una "indicación" de que centralizara las llamadas en él orque "el president está de actos" y que "cualquier cosa le fuera diciendo a él".

Según Pradas, esto fue algo que le "sorprendió" porque acababan de ser conocedores de las alertas hidrológicas. Y señaló, cuando empieza a conocer la gravedad a través del alcalde de Utiel que les empieza a llamar a todos, --"no a través de la CHJ que tenía un medidor de caudal y no avisó, ni emergencias, ni le avisó tampoco la delegada, le dijo que había estado con su equipo, y que la declarante se iba con el suyo y seguían en contacto"--, intentó "priorizó intentar" el "contacto directo" con Mazón.

A las 14.11 relató que se "saltó" lo que le dijo Cuenca y mandó un mensaje a Mazón para decirle que "la cosa se complicaba en Utiel" pero no tuvo contestación, por lo que a los pocos minutos se lo reenvió al exjefe de gabinete. Sin embargo, este último detalló que esa indicación era con "un marco temporal concreto" que eran los actos de la agenda pública de Mazón que acababan a mediodía, a partir de las 14-14.30.

Cuenca afirmó no recordar que "de manera explícita" dijera a Pradas que "no podía molestar" al 'president' y añadió que antes de que comenzara el acto con agentes sociales y sindicatos en el Palau le trasladó a Mazón que la consellera se marchaba a la Ribera Alta.

Sobre este punto, Pradas replicó que "implícitamente lo entendió así" (como una orden de no molestar). "Que si te dicen 'el president está de actos, cualquier cosa me vas diciendo a mí' es lo mismo que decir que no contacte directamente con el president sino con él", afirmó, y recalcó que no le acotó "temporalmente esa instrucción o directriz, no le dijo del mediodía" porque "de hecho estaban al mediodía".

Por su parte, Cuenca insistió en que él no recibió orden del presidente de que nadie lo molestara, que no tuvo con él esa conversación, y así lo trasladó a Pradas, si bien desconocía cómo se interpretó luego. "No hay nada que interpretar", insistió la exconsellera, que afirmó recordar "la literalidad 'el presidente está de actos'" y en otro punto aseguró que, "a lo mejor" de haber sabido que tenía una comida --la que mantuvo con la periodista Maribel Vilaplana en El ventorro-- "le llama más veces".

En una réplica, Cuenca aseguró que si bien Mazón tenía una comida "estuvo localizado". A lo que Pradas contestó: "localizado" pero a ella no le contestó llamadas, algo en lo que quiso ratificarse. El exjefe de gabinete afirmó, de su lado, que "en ningún momento nadie le reclamó que no podía localizar al presidente" y nadie le trasladó aquella tarde "nada sobre esto". "Ni conselleres, ni alcaldes, ni nadie", indicó.

En esa tarde Pradas señaló que hizo dos llamadas no atendidas por mazón a las 19.10 horas y a las 19.36 y a las 19.43 le contestó --para decir que iba al Cecopi-- cuando ella estaba hablado con el secretario autonómico de Presidencia en la fecha, Cayetano García, por las medidas acordadas en el Cecopi del Es-Alert y la posibilidad de confinamiento. A las 20.22 fue el último mensaje de la exconsellera con cuenca, que coincide con la llegada de mazón al Cecopi y "ya todo se centraliza con el señor Mazón, que asume su rol una vez llega al Cecopi".

Otras llamadas Pradas las mantuvo solo segundos, como sobre las 19.00 horas a Cuenca o al actual 'president', Juafran Pérez Llorca, al que "liquidó" en segundos con un "Oye que estamos aquí liados" y "poco más", cuando se hablaba de la presa de Forata o introduciéndose el tema dle ES-Alert. "las que veía que no tenían mucha relación con la emergencia o con presidencia, no iba a etsar perdiendo ni un solo segundo".

CONFINAMIENTO

Otra parte del careo se centró en el debate sobre el confinamiento de la población, extemo sobre el que Cuenca afirmó que no tenía competencias, si bien Pradas señaló que creía que el exjefe de gabinete sabía "más " de esas conversaciones con la Abogacía que ella misma, que estaba "a lo que decían los técnicos del Cecopi, el grupo de seguimiento de riesgo y el grupo asesor".

Por ese motivo, dijo, ella "contestó eso cuando ve una batería de intento de persuasión para que no se lleve a cabo esa medida". Sin embargo, para Cuenca no fue tal sino una "reflexión" porque "es evidente que él no tenía capacidad, ni rol, ni tenía interés ni intención de entrometerse en algo que tenía una base jurídica y que la decisión la tomarían quienes más saben jurídicamente". "Entre los que está la consellera con formación conocimiento jurídico y que se conoce perfectamente en lo que está", añadió.

Pradas indicó que le "sorprendió" los WhatsApp de Cuenca cuando le dijo "lleva't acò del cap" porque "estaban en momentos de mucha tensión, estaban los técnicos acabando la introducción/gestión del envío del Es-Alert, ella estaba en la sala del CECOPI, esperando que le confirmaran que el envío se había producido".

Según su declaración, lo único que podía entender "es que tenían el origen en algo diferente al Sr. Cuenca" al que no ve "hablando del confinamiento porque sí, ella entiende que es porque había hablado con Cayetano o con el President, una de dos, y que él le trasladaba lo que le habían dicho Cayetano García o el President. Era más que evidente".