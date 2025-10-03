Pradas, en el Cecopi del día de la dana: "Antes de enviar el siguiente mensaje, lo quiero ver"

Archivo - (Foto de ARCHIVO)La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana, Salomé Pradas (i), llega a la reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI)- Europa Press - Archivo

Los vídeos muestran al subdirector de Emergencias proponiendo "mandar un mensaje a todos los móviles de esa zona" por la situación de Requena

VALÈNCIA, 3 (EUROPA PRESS)

Las imágenes grabadas por una productora contratada por la Conselleria de Emergencias en el Cecopi del día de la dana muestran a la exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, proponiendo incluir determinada información en la alerta que se envió a los móviles --en concreto, "las vías de comunicación"-- y pidiendo a los técnicos supervisar el contenido de un segundo mensaje. "¿Esta es la solicitud de la UME? Antes de enviar el siguiente mensaje, lo quiero ver".

El material consiste en una serie de vídeos cortos que documentan distintos momentos de la reunión. Fue la acusación popular ejercida por Acció Cultural del País Valencià la que advirtió a la jueza de Catarroja, que instruye la causa por la gestión de la dana, de un vídeo del Cecopi grabado por Emergencias y requirió su incorporación a la causa.

Este mismo jueves, la magistrada dictó una providencia en la que requería a la productora que indicara la hora exacta en la que fue grabado cada vídeo. En el escrito disponía dar traslado de las grabaciones realizadas y aportadas al órgano judicial por la productora contratada por la Conselleria de Emergencias, aunque solicitaba a la mercantil que aportara las grabaciones originales, con imagen y video, al objeto de determinar la "hora exacta" de cada video aportado.

En los vídeos, a los que ha tenido acceso Europa Press, se ve en primer lugar el arranque del Cecopi, que se convocó a las 17.00 horas de aquella jornada, y cómo el director general de Emergencias, Alberto Martín, toma la palabra ante la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, --imputada en la causa junto al que fue su 'número 2', Emilio Argüeso--.

En el siguiente fragmento, se da paso a la intervención del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, para que exponga la situación en la zona de Requena. Él explica que no tienen acceso terrestre y remarca que hay que "ver alguna manera de acceder como sea, eso es fundamental". "De acuerdo a lo que decidamos, podemos mandar un mensaje a todos los móviles de esa zona, es una de las decisiones que también podíamos tomar", asevera. Posteriomente, apostilla que "tenemos por la zona de l'Albufera intensidades muy altas otra vez y además tenemos un desembalse previsto".

Otra de las personas que interviene es el que era inspector jefe del Consorcio Bomberos Valencia, José Miguel Basset, quien alude también a la situación en Requena e indica que "queda una hora de luz".

"La dana se ha estancado en la zona de Requena-Utiel y está afectando a la población de Utiel. Nos están diciendo que tenemos gente que no puede salir de allí, que están en los tejados, calculo que podríamos tener problemas de hipotermia y estamos en una situación compleja", agrega.

Un representante de la UME explica los medios dispuestos en ese momento --"hemos sacado inicialmente una sección completa, 55 militares y 36 vehículos y sacaremos otra seis para tener alrededor de12 medios mas dos camiones de carga".

En el siguiente fragmento, aparece de nuevo Pradas preguntado si ya se procede a la conexión --hubo un receso en el que se desconectó a las personas que no estaban físicamente-- y se le escucha poner de manifiesto que hay "un nivel 2 según la Confederación". "Nosotros vamos a proceder a una comunicación a las poblaciones o posibles poblaciones afectadas por las emergencias. Vamos a leerlo".

Seguidamente, tras un corte, Jorge Suárez comenta: "Tened en cuenta que lo van a recibir etiquetado como de Emergencias, con lo cual ya saben el cauce"

Y Pradas insta a poner también "lo de las vías de comunicación" en referencia al 112. También aparece el momento, ya desvelado por la imágenes de À Punt que difundió TVE, en la que la exconsellera pregunta si alguien tiene el teléfono de Miguel Polo y dice que "no le apetece llamarlo".

Finalmente, hay otros vídeos cortos tras la llegada al centro de l'Eliana del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. En uno de ellos, se le ve junto a Pradas y esta se dirige a los técnicos y les plantea: "¿Esta es la solicitud de la UME? Antes de enviar el siguiente mensaje, lo quiero ver". En otro, conversa con la consellera, que compara la situación meteorológica "con una explosión". Y en otro, Mazón se encuentra junto con Pradas y el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, y el jefe del Consell cuestiona si va a estar sin cobertura todo el rato.

También se ha entregado a la jueza de Catarroja el vídeo completo del mudo que grabó un cámara de À Punt, tomado durante el receso de la conexión con las agencias estatales. Tras un minuto y medio sin audio, se pueden apreciar las conversaciones en el Cecopi, muchas de las cuales ya salieron a la luz con su difusión por parte de TVE.

Así, se escucha a la exconsellera dando instrucciones sobre que se especifique a la población en el ES-Alert que debe informarse a través de canales oficiales, la cuenta @112CV y À Punt, tal y como se vio en las imágenes difundidas en septiembre por TVE.

El vídeo muestra cómo se preparan para retomar la conexión con la Delegación del Gobierno y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Se escucha a Pradas diciendo que va a llamar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y después ya pidiéndole que se conecte. Después, Salomé Pradas pide que alguien llame al presidente de la CHJ, Miguel Polo, porque no le "apetece". Seguidamente, Pradas sale de la sala junto al secretario autonómico Emilio Argüeso durante unos segundos. Mientras, se escucha la voz del presidente de la Diputació: "Soy Mompó, conéctate al Cecopi".

Unos segundos después se escucha a Pradas hablando con Pilar Bernabé por teléfono. "No estamos nosotros conectados, ahí están todos y nosotros no estamos... no os vemos", dice sobre la conexión.

Mientras se restablece la conexión, Pradas insiste a los técnicos: "Poned À Punt, la gente sabe lo que es À Punt, que la gente sabe qué es".

Un instante después es cuando Pradas pregunta si "sabemos algo más de la situación de Utiel", a lo que contesta el responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, quien asegura que "no" y que siguen "sin poder acceder". Explica que hay una planta de reciclaje con una máquina de "40 o 45 toneladas". "Vamos a intentar a ver si la podemos mover a esta zona. Podríamos intentar con ella hacer algún rescate más pero hasta ahí... mientras que esto no pare es que no... es una situación crítica, la gente estará ya con hipotermia", explica Basset. Unos segundos después, el cámara sale de la sala.