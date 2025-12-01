Pradas contesta a la jueza de la dana que no quiere volver a declarar y se reitera en su comparecencia de abril

Archivo - La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Justicia e Interior en el día de la dana, Salomé Pradas, ha comunicado a la jueza que investiga la gestión de las riadas que no quiere volver a declarar en la causa en la que figura como investigada y que se reitera en la comparecencia que ya realizó ante este órgano el pasado 11 de abril. La magistrada ya ha unido este escrito a las actuaciones.

Así se lo ha trasladado Pradas a la instructora en un escrito en el que responde a la pregunta que le formuló el pasado viernes de si quería volver a declarar en la causa, después de que la acusación popular que ejerce Podemos pidiera incorporar a la causa, dos días antes de su emisión, del vídeo de la entrevista que el programa Salvados de La Sexta hizo a Pradas y que se emitió este domingo.

La jueza pidió a la defensa de Pradas que manifestara si deseaba volver a declarar en sede judicial y, en caso de respuesta afirmativa, se requeriría a la empresa de comunicación Atresmedia la aportación del programa de televisión.

Sin embargo, la exconsellera ha rechazado esa posibilidad ofrecida. La defensa alega en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que Pradas ya compareció ante la jueza en el momento en el que fue señalada su declaración y prestó "la oportuna y detallada declaración en relación con los hechos que son objeto de las presentes diligencias".

"INFORMACIÓN SUFICIENTE"

En esa declaración, añade la defensa, "expuso todo lo acontecido el día 29 de octubre de 2024, en relación con su participación en la gestión de la emergencia, y aportó información suficiente para contribuir al adecuado esclarecimiento de los hechos".

"En el actual estado del procedimiento, tras el análisis pormenorizado de las actuaciones practicadas hasta la fecha y de las diligencias de investigación incorporadas, esta representación entiende que no resulta necesario que la Sra. Pradas vuelva a prestar declaración", concluye.

En esta línea, añade que la exconsellera "se ratifica plenamente en el contenido íntegro de la declaración" prestada el pasado 11 de abril de 2025 y queda a disposición del Juzgado "para cualquier diligencia que, en función del avance de la instrucción, pudiera considerarse necesaria, sin que proceda, en este momento, una nueva declaración".

SE DESCARGÓ DE RESPONSABILIDAD

En su declaración del 11 de abril, Salomé Pradas se descargó de responsabilidad en la gestión de la dana y aseguró ante la jueza instructora que ella no dirigía nada y que no tenía experiencia ni conocimientos en emergencias.

De hecho, afirmó que su cargo era"institucional", no tenía asesores en materia de Emergencias y eran los expertos los que tenían que coordinar. Su decisión "hubiera sido muy irresponsable si no hubiera atendido a los técnicos y aplicar lo que dice el plan", hizo notar la exconsellera, que insistió en que podría haber cometido "una temeridad" o, incluso, legalmente se le podría haber atribuido un delito de prevaricación.

En su entrevista en el programa de La Sexta, Pradas aseguró que el Es-Alert que se envió a las 20.11 horas del 29 de octubre de 2024, el día de la trágica dana, no se retrasó "en absoluto" por el entonces 'president', Carlos Mazón. "Al señor Mazón no lo esperé para nada, ni esperé instrucción alguna de él. Además, es que era absurdo: si no me cogía las llamadas, ¿cómo íbamos a estar esperando allí a una persona que ni siquiera en esos momentos sabía si iba a venir?".

Cuando es interrogada por si, con la información que le fue proporcionando a Mazón a lo largo de aquella tarde, este debía haber abandonado El Ventorro, contestó: "Lo ha dicho él, no lo digo yo. Él ha dicho que debería haber cambiado su agenda y haber ido a Utiel y yo opino lo mismo".

Asimismo, explicó la tardanza de la remisión del mensaje masivo a los móviles en el debate que mantuvieron el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, --que, como ella, era partidario de lanzarlo-- y el jefe del Consorcio de Bomberos, José Miguel Basset, y también en la gestión del propio envío.

A lo largo de la entrevista, la exconsellera relató las diferentes llamadas que mantuvo con el 'president' e hizo notar que en la causa ella no ha hablado de los whatsapps. En este sentido, dijo que el último intercambio de mensajería debió ser en torno a las 14.00 horas porque a partir de ahí el jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, le dijo que le fuera informando a él.