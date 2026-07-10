Pradas solicita a la jueza de la dana que pida que Bernabé y Polo aporten voluntariamente sus comunicaciones el 29O

Archivo - La exconsellera de Justicia i Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas en imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Interior de la Generalitat Salomé Pradas ha solicitado a la jueza que instruye la causa por la gestión de la dana de octubre de 2024, que costó la vida a 230 personas, que requiera a la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, la copia de las comunicaciones que mantuvieron aquel día relacionadas con la emergencia.

En un escrito dirigido a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja Plana n.º3, la exconsellera, investigada en la causa, alega que la reciente incorporación a las actuaciones de las conversaciones mantenidas por WhatsApp entre la alcaldesa de València, María José Catalá, y Bernabé "ha permitido constatar, de manera indiciaria y objetiva, la existencia de un flujo constante de comunicación entre esta última y Miguel Polo durante las horas críticas de la gestión de la emergencia".

Asimismo, en el escrito de alegaciones, consultado por Europa Press, Pradas hace notar que a lo largo de la instrucción, el juzgado "ha venido acordando la incorporación de diversas comunicaciones mantenidas entre personas que ni siquiera formaban parte del Cecopi, bajo el acertado criterio de reconstruir con precisión el contexto de los hechos y delimitar el flujo de información existente durante la gestión de la catástrofe".

"Por rigurosa aplicación del principio de igualdad de armas y necesidad instructora, resulta de un interés exponencialmente mayor recabar las comunicaciones mantenidas por dos responsables públicos que ostentaban un papel institucional y decisorio de primer orden en la jornada de los hechos", razona.

El conocimiento del contenido de tales comunicaciones, añade, es "indispensable para el definitivo esclarecimiento de los hechos investigados, toda vez que permitirá determinar de forma fehaciente qué información concreta circulaba entre las distintas administraciones e instituciones en cada franja horaria; cuál era el conocimiento real, efectivo y cronológico existente sobre la evolución de la situación de riesgo y, de manera especialmente relevante, los datos y advertencias de los que se disponía en relación con la evolución del caudal en el Barranco del Poyo".

Aclara que, atendiendo al principio de proporcionalidad, esta representación "no insta una medida invasiva o restrictiva de derechos", sino un requerimiento para la aportación voluntaria de dichas conversaciones restringido estrictamente a la jornada del 29 de octubre de 2024 y limitado en su objeto a aquellas comunicaciones que guarden relación directa con la gestión de la emergencia, ya fueran mantenidas entre los dos interpelados o por estos con cualquier otro responsable de cualquier Administración, organismo o institución pública.

"IDÓNEA, ÚTIL Y PLENAMENTE PROPORCIONADA"

"La diligencia es, por tanto, idónea, útil y plenamente proporcionada, resultando esencial para completar el mapa de comunicaciones y evitar sesgos o vacíos informativos en la instrucción de la causa", sostiene la representación legal de la exconsellera.

Por todo ello, solicita que se acuerde requerir a Pilar Bernabé y a Miguel Polo que aporten voluntariamente "copia de todas las comunicaciones mantenidas durante la jornada del 29 de octubre de 2024 que estén relacionadas con la gestión de la emergencia, ya fueren cruzadas entre ambos o con cualquier otro responsable de cualquier Administración, organismo o institución pública y, de modo muy particular, aquellas relativas a la evolución de la situación en el Barranco del Poyo, cualquiera que hubiere sido el medio o canal telemático empleado para su intercambio".