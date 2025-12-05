Pradas trasladó al jefe de gabinete de Mazón a las 16.28 horas del 29O que había un fallecido en Utiel

Archivo - La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025, en Valenc - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas mandó un mensaje de WhatsApp a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, a las 16.28 horas del día de la dana, en el que le advertía de que les habían informado que había un fallecido en Utiel (Valencia).

Así se desprende del listado de mensajes que ha entregado la exconsellera a la jueza que investiga la gestión de la dana, que ha dejado 230 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. En el procedimiento están investigados Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

Pradas se refirió por primera vez a estos mensajes el pasado domingo en una entrevista concedida a 'Salvados' y, tras ello, la jueza se los requirió para incorporarlos a la causa, algo que la exconsellera ya ha hecho. En el listado se pueden leer mensajes de Pradas tanto con Mazón como con Cuenca.

Pradas y Cuenca se intercambiaron varios mensajes como consecuencia del temporal y de la situación que atravesaba Utiel: "La cosa se complica", le dijo la primera a las 14.25 horas. Dos horas más tarde, a las 16.28 horas, la exconsellera le volvió a mandar otro mensaje para alertarle de un fallecido: "Nos informan de un fallecido en Utiel".

Transcurridos 15 minutos, Cuenca, sin hacer referencia al fallecido, le reenvió un texto del expresidente que decía "igual a las 19 horas vamos a 112", a lo que Pradas contestó: "perfecte --perfecto--".

A partir de este momento, hubo más mensajes entre ambos en los que Cuenca le pidió que no confinaran a la población. Esto ya fue cerca de las 20 horas: "Salo. De confinar nada por favor. Calma". La exconsellera le respondió entonces: "Está la cosa muy muy mal", y él le dijo: "Ya, mujer". A lo que Pradas agregó: "Desbordamientos por toda la provincia".

Cuenca insistió: "Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar. Comarcas. Ribera Alta. Costera. En fin. Pero no toda la provincia". Pradas le respondió: "Es que poco se queda fuera. Y comunicaciones afecta a todos. Estamos en ello. Pedir precaución a todos. Confinamiento áreas afectadas y alejamiento (subir plantas) unos cuentos municipios". Esto era a las 19.58 horas.

Y el jefe de gabinete seguía con sus argumentos frente a estas medidas: "Salomé, per a confinar --para confinar-- hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado, la delegada. Calma".

Pradas le respondió a las 20.15 horas, una vez enviado el Es-Alert a la población: "Sí, pero confinamiento podemos decretar por ley emergencias". Cuenca contestó: "Llévate açó del cap per favor --quítate eso de la cabeza--. Tranquila, ché".