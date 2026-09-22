Pradas ve "precipitado y prematuro" que el CGPJ archive su queja contra la jueza de la dana y anuncia que recurrirá

Archivo - La exconsellera de Justicia i Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, comparece ante la Comisión de Investigación de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ve "precipitado y prematuro" que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya archivado sus quejas contra la jueza instructora de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, al tiempo que anuncia que recurrirá la decisión y agotará "todas las vías previstas en derecho en aras a defender y tratar de salvaguardar el derecho de defensa".

Pradas interpuso una primera queja hace un año, que amplió posteriormente en dos ocasiones más, en las que cuestionaba el modo en el que la magistrada conducía la instrucción y alegaba que su derecho de defensa estaba siendo "gravemente afectado".

Entre otras cosas, apuntaba a la participación de un magistrado distinto a la titular de la plaza judicial --su marido-- en la práctica de la diligencia de ofrecimiento de acciones y declaración de dos perjudicados en las graves inundaciones. El CGPJ, por su parte, descarta que existan pruebas "con el grado de solidez y certeza" para considerar probado este extremo.

En su comunicado, la exconsellera lamenta haber tenido conocimiento "a través de una nota de prensa" del archivo de su queja. "No tenemos conocimiento oficial de la resolución adoptada por el Consejo. No se nos ha notificado", insiste la nota.

"SALTA A LA VISTA"

La defensa de la titular de Emergencias el día de la dana subraya que "salta a la vista que se trata de un archivo precipitado y prematuro". A su entender, "si bien por el CGPJ no se niega la intervención del magistrado marido de la jueza, no puede tampoco descartarla sin haber tomado declaración a las víctimas que afirman de manera pública y contundente que sí que intervino y les tomó declaración".

Para la exconsellera, "si el CGPJ pone en duda la grabación 'subrepticia' de las propias víctimas, nada mejor que llamarlas para que la corroboren, lo que no se ha hecho ni parece que se quiera hacer, y ello pese a que la instrucción del expediente ha durado más de un año".

Según expone la defensa de Pradas, los audios "no" son el único elemento de prueba aportado por esta parte, "ya que en varios escritos hemos solicitado de tome declaración a las víctimas (a las que hemos identificado en los escritos) y al letrado que han manifestado públicamente que el magistrado marido de la jueza intervino en diligencias judiciales".

"Hasta donde sabemos (dado que el expediente es reservado), no se ha practicado la diligencia de prueba dirigida a tomar declaración a estas personas, a fin de investigar los hechos denunciados, y que de ser acreditados y verificados, supondrían una grave vulneración del derecho fundamental al juez predeterminado por la ley, a la independencia judicial y al derecho de defensa", subraya la exconsellera.

Por todo ello, avanza que recurrirá el archivo y agotará "todas las vías previstas en derecho en aras a defender y tratar de salvaguardar el derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva que, como a todo ciudadano español, la Constitución Española le confiere a nuestra defendida, y que además son pilares fundamentales del Estado de derecho".