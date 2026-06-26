Preacuerdo de Educación y la concertada para implantar la jubilación parcial a la totalidad del profesorado

Mesa de negociación. - GVA

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y las organizaciones sindicales de la enseñanza concertada de la Comunitat Valenciana han alcanzado un preacuerdo para implantar la jubilación parcial del profesorado de los centros concertados y de las cooperativas sujetas al régimen específico de financiación.

El preacuerdo, alcanzado en el seno de la Comisión de Seguimiento para la Reforma Educativa en Centros Concertados (CSRECC), "da respuesta a una reivindicación histórica del sector y establece un marco estable para facilitar el acceso a la jubilación parcial para todo el profesorado que lo solicite, favorecer el relevo generacional y reforzar la estabilidad de las plantillas docentes", destaca la administración autonómica.

El preacuerdo establece que todo el profesorado que cumpla los requisitos podrá acceder a una reducción del 75% de la jornada, debiendo formalizarse simultáneamente un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo, con carácter preferente para docentes inscritos en la bolsa de recolocación de centros concertados, gestionada por la Conselleria de Educación.

La Generalitat financiará la cotización a la Seguridad Social del personal docente que acceda a la jubilación parcial, así como del contrato de relevo asociado cuando se aplique la reducción máxima de la jornada, de acuerdo con lo establecido legalmente. Esta financiación incluye una dotación de 6,25 horas adicionales para llegar a la jornada completa del personal docente relevista.

"DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN"

Al respecto, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha señalado que este preacuerdo "demuestra que el diálogo y la negociación son la mejor vía para alcanzar soluciones que beneficien tanto al profesorado como a los centros educativos".

Asimismo, ha subrayado que la jubilación parcial "permite reconocer la trayectoria profesional de los docentes que afrontan la última etapa de su carrera y, al mismo tiempo, facilitar la incorporación de nuevos profesionales al sistema educativo".

"Con este acuerdo damos un paso importante para favorecer el relevo generacional, ofrecer mayor estabilidad a las plantillas y reforzar la calidad educativa de los centros concertados de la Comunitat Valenciana", ha añadido.

El preacuerdo entrará en vigor una vez cuente con el correspondiente informe favorable de la Dirección General de Presupuestos y se formalice su firma definitiva por las partes.