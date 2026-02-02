El precio del alquiler alcanza un nuevo máximo histórico en enero en la Comunitat Valenciana, según Idealista

Archivo - Imagen de recurso de las llaves de una vivienda. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) - El precio del alquiler ha subido un 11,1 por ciento en la Comunitat Valenciana en enero, respecto al mismo mes del año pasado, hasta alcanzar su máximo histórico con 12,7 euros por metro cuadrado, según el informe de precios de Idealista. Se trata de la mayor subida interanual de España junto a Castilla-La Mancha.

Tanto la provincia de Valencia como la de Alicante han registrado máximos este mes de enero. En Alicante se ha incrementado un 11,1% el precio del alquiler, con 12,2 euro/m2, y en Valencia se ha experimentado un repunte de 10,5%, con 13,9 euros/m2. Por su parte, en la provincia de Castellón los alquileres han crecido un 10,9%, hasta los 8,8 euros/m2.

Respecto a las capitales valencianas, la mayor subida se ha dado en Castelló de la Plana, del 9,1%, con un precio medio de 9,1 euros/m2, por debajo del máximo de 9 euros/m2 registrado en agosto.

El precio del alquiler ha subido un 8,9% en la ciudad de Alicante, con 12,8 euros/m2, nuevo máximo histórico. En València, el aumento ha sido del 8,7%, con el precio más caro: 16,3 euros/m2, también el más alto de los registros.

Fuera de las capitales, Benidorm (Alicante) es la única con un precio del alquiler incluso mayor que la ciudad de València: de 16,4 euros/m2, tras una subida interanual del 7,4%.

DATOS GENERALES

En el conjunto de España, el mes de enero se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler en España del 8,1% y se establece en 15 euros/m2, según el último informe de precios publicado por idealista. Este dato supone un incremento del 3,4% en los tres últimos meses y un ascenso del 1,7% con respecto al último mes.

Todas las capitales españolas analizadas por idealista tienen precios superiores con respecto a enero del año pasado. El incremento más pronunciado es el de Soria donde las expectativas de los caseros subieron un 15,1%, seguido de las subidas de Ciudad Real (13,5%), Lleida (13,2%), Burgos (12,4%) y Zamora (12,1%). Por el contrario, Ávila (0,8%) es la capital con la subida menos pronunciada en el último año, seguida de Girona (1,4%), Barcelona (1,5%) y Almería (2,8%).

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país ha sido totalmente alcista ya que el alquiler sube en Madrid (9,9%), Alicante (8,9%), Valencia (8,7%), Palma (7,7%), Sevilla (6,2%), Málaga (5,6%), San Sebastián (4,4%) y Bilbao (4,3%).

A pesar de estar entre las que menos suben Barcelona continúa siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 24 euros/m2, seguida por Madrid (23,1 euros/m2) y San Sebastián (18,5 euros/m2).

El precio del alquiler sube en 49 provincias españolas en el último año, con la única excepción de Girona (-0,6%). Los mayores incrementos se han vivido en Ciudad Real (14,4%), Ourense (13,4%), Segovia (12,8%) Jaén y Burgos (12,6% en ambos casos). Por el contrario, Barcelona (1,3%), Teruel (2,6%), Álava (3%) y Lleida (5,3%) registran las menores subidas. En la Comunidad de Madrid el incremento fue del 10,5%.

Tras esta subida la Comunidad de Madrid (21,1 euros/m2) se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Barcelona (20,4 euros/m2). Les sigue Baleares (19,1 euros/m2), Guipúzcoa (17 euros/m2), Málaga (16,7 euros/m2), Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas (15,3 euros/m2 en ambas provincias). Jaén (6,6 euros/m2), Badajoz, Zamora y Ciudad Real (7,2 euros/m2 en los 3 casos) en cambio, son las provincias más económicas.

Las rentas han subido en todas las comunidadeds autónomas desde enero del año pasado. La Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha lideran las subidas (11,1% en ambas regiones), seguidas de la Comunidad de Madrid (10,5%) y Aragón (10,5%). Por debajo del 10% se encuentras los incrementos de la Región de Murcia (9,2%), La Rioja (9%), Andalucía (8,7%), Castilla y León (8,5%), Asturias (8,2%) y Extremadura (8,1%).

Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Canarias (7,8%), Baleares (7,1%), Cantabria (6,8%), Galicia (6,7%), Navarra (6,2%) y Euskadi (5,9%). Cataluña con el 1,5% representa la menor subida de todas las regiones españolas.

La Comunidad de Madrid (21,1 euros/m2), Baleares (19,1 euros/m2) y Cataluña (18,7 euros/m2), son las regiones con el precio más caro. Les siguen Canarias (15,3 euros/m2) y Euskadi (15,2 euros/m2). En el lado opuesto de la tabla encontramos a Extremadura (7,3 euros/m2) y Castilla-La Mancha (8,4 euros/m2) que son las comunidades más económicas.