El precio del turismo usado sube en abril en la Comunitat el 1,8%

Archivo - Una persona visita un concesionario de Seat para adquirir un coche - SEAT - Archivo

VALÈNCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El precio del turismo usado en la Comunitat ha subido un 1,8% en abril sobre el mismo mes del año anterior, según los datos que maneja Ancove. De media, se pagaron 13.019 euros en la comunidad, mientras que en el conjunto nacional el turismo de segunda mano tuvo un coste en el mes de 13.542 euros, un 3,8% más caro que en abril de 2025.

En términos mensuales (sobre marzo de 2026), el precio de los turismos de ocasión cayó un 1,6% en la comunidad, frente a un descenso del 0,5% en la media nacional. En abril, Castellón registró la mayor subida de precios interanuales en la comunidad.

Además, en los coches de segunda mano de más edad --superan los ocho años--, el precio medio se situó en la Comunitat en 10.506 euros, un 4,1% de subida interanual, en contraste con los 10.903 euros que se han pagado en el mes de media en España, con un aumento del 5,9%.

En términos mensuales (sobre marzo 2026), el precio de los turismos usados cayó un 0,2% en la comunidad, con un descenso de media en España del 0,2%.

El segmento de los turismo de más de ocho años acumula el 66,8% sobre el total de las ventas en la comunidad, frente al 62,7% a nivel nacional.

MERCADO NACIONAL

En abril, subió el precio de los turismos usados el 3,8% interanual en España, marcando una media de 13.542 euros, frente a una inflación del 3,2% respecto al mismo mes de 2025, según los datos del INE.

En términos mensuales, comparados con el pasado marzo, el precio de los coches de segunda mano cayó el 0,5%. La mayoría de los coches, debido a su antigüedad, mantuvo precios bajos. Así, el 22,2% de los turismos vendidos en el mes se pagó por debajo de los 3.000 euros y el 47% tuvo un coste inferior a los 10.000 euros. Tan solo el 6,5% superó los 36.000 euros.

No obstante, aumentaron las ventas de los coches más caros y la caídas se concentraron en los de menos de 21.000 euros. En relación con los turismos de más de ocho años, el precio medio en marzo fue de 10.903 euros, lo que supuso un incremento del 5,9% interanual, y un descenso del 0,2% mensual comparado con los precios de febrero. De los 173.869.841 turismos transferidos este mes, 108.961 superaron los ocho años, el 62,7% del total.

Respecto al precio de mercado total de turismos por comunidades en tasa interanual, con la excepción de la Región de Murcia, donde se produjo un descenso del precio en relación con doce meses atrás, los precios subieron de forma generalizada en todas las comunidades.

Baleares registró un comportamiento excepcional, con un incremento del coste del 13,3% respecto a abril del pasado año. Además, el segmento de los turismos de más edad subió en todas las comunidades autónomas, excepto en La Rioja, donde el precio se redujo un 2,3% y la Comunidad Foral de Navarra, con un comportamiento plano (0,0% de crecimiento) en términos interanuales.

La mayor alza en los coches más antiguos se registró igualmente en Baleares, seguido de la Comunidad de Madrid. "El incremento de los precios del turismo de segunda mano, por encima de la inflación, se explica en un cambio en la demanda --aunque muy lentamente--, con una búsqueda de coches cada vez más nuevos y con motorizaciones más eficientes, con caídas en las ventas de los motores de combustión. Algo que queda patente en la caída de las compras de los coches más baratos, de menos de 21.000 euros y el aumento en los segmentos de coches más caros", ha señalado Eric Iglesias, presidente de Ancove.