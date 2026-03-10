Las precipitaciones dejan carreteras cortadas en Alicante y municipios con "el día más lluvioso de los últimos años"

Carretera de Blue Lagoon en San Miguel de Salinas (Alicante) - FACEBOOK POLICÍA LOCAL DE SAN MIGUEL DE SALINAS

ALICANTE, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones que este martes están descargando sobre la Comunitat Valenciana, que está en alerta amarilla, se han concentrado por la mañana sobre todo en Alicante y, en particular, en la Vega Baja, en el sur de esa provincia.

De hecho, algunas carreteras y caminos han tenido que ser cortados por los efectos de las lluvias y algunos puntos como Elche han superado los 57 litros por metro cuadrado (l/m2), lo que supone "el día más lluvioso de los últimos años" en este municipio.

Así lo ha indicado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) sobre las 11.00 horas, al tiempo que ha destacado que el agua está llegando "a las zonas más necesitadas", como las comarcas del Vinalopó, la Hoya de Castalla, l'Alacantí o la Vega Baja.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que esas precipitaciones pueden ser probablemente fuertes y persistentes en Alicante, aunque no se descartan chubascos localmente intensos en el resto de la autonomía. Además, de acuerdo con el organismo meteorológico, 270 rayos han impactado dentro de la superficie de la provincia de Alicante hasta alrededor de las 10.00 horas.

Precisamente, hasta esa misma hora hay constancia de otros registros de precipitaciones como 35,4 l/m2 en Rojales, 25,8 en Novelda, 23,4 en Elda, 13,4 en el aeropuerto de Alicante-Elche y 8,2 en la ciudad de Alicante, según Aemet.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE) ha detallado a las 10.00 horas que el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha atendido 25 avisos relacionados con las lluvias desde las 08.00 horas, mientras el de Valencia no ha notificado incidencias.

Además, el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) ha señalado a primera hora que Aemet ha modificado los avisos y que ha elevado los acumulados de 60 a 80 l/m2 en 12 horas en el interior y el litoral sur de la provincia, sin descartar que localmente se superen los 100 l/m2, que es el umbral del aviso naranja.

"Dependiendo de la evolución de la situación no descartamos que se active", ha apuntado, e igualmente ha resaltado que "llueve con intensidad en varias comarcas", incluso "con tormenta" y "algunas granizadas", por lo que ha pedido "precaución, ya que se están produciendo algunos problemas puntuales".

CARRETERAS Y CAMINOS CORTADOS

Este temporal ha obligado a las autoridades a adoptar medidas preventivas y de seguridad como el cierre de vías. Así, en la comarca alicantina de la Vega Baja, la Policía Local de Los Montesinos ha informado del corte de la CV-943, carretera de La Marquesa, por la acumulación de agua "provocada por las intensas lluvias".

Del mismo modo, el cuerpo policial municipal de San Miguel de Salinas ha explicado que las autoridades han procedido a cortar, en ambos sentidos, la carretera que une el municipio con la urbanización Blue Lagoon.

Otras poblaciones de Alicante y de esa misma comarca también han adoptado medidas. De hecho, en Pilar de la Horadada se ha cortado la avenida de la Venta "debido a la gran cantidad de agua" que ha bajado por este vial. Esto ha obligado a que el alumnado del colegio Mediterráneo haya tenido que entrar al centro educativo por las calles paralelas.