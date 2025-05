Premios al Mérito Cultural llaman a defender el valenciano: "Si no lo hacemos nosotros no lo hará nadie más"

Galardonados recuerdan la tragedia de la dana y abogan por "memoria, dignidad y reparación"

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Los Premios al Mérito Cultural de la ciudad de València han llamado a defender el valenciano ante los "ataques" a instituciones como la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y la "dolorosa insensibilidad de algunos sectores que aún no han aprendido el inmenso valor patrimonial, espiritual y de autoestima colectiva que supone el cultivo" de la lengua propia, situación ante la que han reclamado "dignidad" y "amor propio". "No nos podemos permitir el lujo de perder este tesoro. Es nuestro y, si no lo defendemos nosotros, no lo hará nadie más", han advertido.

Así lo han manifestado durante el acto de entrega de los Premios al Mérito Cultural Ciutat de València, celebrado este viernes en la Lonja y que ha presidido la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá. En esta ocasión los galardonados han sido la productora audiovisual María Zamora, el escritor Rafa Lahuerta, la periodista Mª Ángeles Arazo y la compañía L'Horta Teatre.

De un lado, Zamora ha subrayado que cree "firmemente" que el fomento de la cultura y de sus instituciones "evita la fuga de talento", algo "fundamental" también para "hacer crecer un sector como el audiovisual valenciano, que lleva tiempo desempeñándose por debajo de su potencial debido a la falta de apoyo desde nuestros gobiernos locales y autonómicos".

"Una ciudad con una cultura y un idioma propio como es la nuestra, con representantes artísticos históricos a escala internacional como Luis García Berlanga, merece un apoyo incondicional que garantice las mejores oportunidades para las nuevas generaciones", ha reivindicado.

En este punto, ha resaltado que el talento de los creadores valencianos es "incuestionable", pero ha advertido: "Como todo, si no lo regamos y lo abonamos, no crecerá y morirá. O, en todo caso, encontrará la forma de crecer en otros jardines vecinos donde sí lo hacen".

También ha recordado la dana del 29 de octubre y, al respecto, ha llamado a no permitir que la desinformación "invada decisiones políticas que pueden tener graves consecuencias en nuestras vidas". "El cambio climático es un hecho probado científicamente y ponerlo en cuestión nos ha dejado 228 personas fallecidas y cientos de familias rotas", ha recalcado. En este contexto, ha confiado "pacientemente" en que la justicia "cumpla con su cometido y devuelva la dignidad a estas familias".

Mientras, ha animado al Ayuntamiento de València a "proveer a las zonas afectadas una oferta cultural rica, diversa, inclusiva e igualitaria", dado que cuenta con "más recursos" que los consistorios "vecinos". "Se dice que el arte es el alimento para el alma. A mí me permitió soñar en un mundo mejor y me dio herramientas con las que ayudar a contar historias que nos unen en lugar de separarnos", ha enfatizado.

"HABLAR VALENCIANO EN UN ESCENARIO TE HACE SOSPECHOSO"

En nombre de l'Horta Teatre, Alfred Picó ha reivindicado la apuesta por el valenciano de la compañía teatral desde su creación en 1974 en la pedanía de Castellar-l'Oliveral: "En el pueblo se habla 'aixina' o 'així', porque nosotros 'apitxem'. Y no entenderíamos ninguna otra manera de hacerlo, porque es la lengua que mamamos y que utilizamos en nuestro día a día de una manera natural".

Picó ha subrayado que nunca han hecho "militancia" de ello y, en el contexto actual y en estos "tiempos tan extraños que nos toca vivir", ha considerado "curioso" que el hecho de hablar valenciano en un escenario "moleste" y te haga "sospechoso". "Aún no sabemos muy bien de qué ni por qué, pero parece que es así", ha afirmado.

Sin embargo, ante esta situación, y "a estas alturas de la vida", ha garantizado que no van "a cambiar" porque ello supondría "traicionarnos cada 'vegada' o 'vegà' (vez) que subimos a un escenario, y sería 'molt rar', para que todos me entendáis, raro raro". "Tan raro o tan extraño como el ataque que está sufriendo la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)", ha denunciado, al tiempo que ha mostrado todo el apoyo a la entidad normativa.

Ahora, cuando se cumplen 50 años de la fundación de l'Horta Teatre, se ha comprometido a continuar, con "la misma humildad y la misma determinación", haciendo espectáculos y "trabajando para que la cultura sea siempre una herramienta que nos haga más críticos y más libres, y exportando nuestra cultura y nuestro teatro desde un pueblo como Castellar-l'Oliveral al resto del país, al resto del Estado y, por qué no, al resto del mundo".

Picó ha revelado que este reconocimiento tiene una significación "muy especial" para la compañía y ha agradecido al Ayuntamiento de València que haya apoyado "siempre" el proyecto "desde sus inicios" y también tras la dana. En este punto, ha valorado la labor desempeñada por el concejal de Cultura, José Luis Moreno, los días después de las inundaciones: "Vino, vio, preguntó y se preocupó por solicitar ayudas. Porque tan importante como el dinero es sentir que los responsables políticos están cerca". Y ha querido sumarse al "dolor" y al deseo de una "pronta recuperación" de los afectados.

"DOLOROSA INSENSIBILIDAD" DE "ALGUNOS SECTORES"

Por su parte, Rafa Lahuerta ha compartido esta distinción con "todos los escritores y escritoras valencianas que hacen del valenciano una herramienta de cultura y comunicación" pese a la "dolorosa insensibilidad de algunos sectores de esta sociedad que aún no han aprendido el inmenso valor patrimonial, espiritual y de autoestima colectiva que supone el cultivo del valenciano".

"Es una lengua minoritaria, sí, pero tan rica y valiosa como cualquier otra lengua del mundo", ha recalcado, al tiempo que ha llamado a tener "dignidad" y "amor propio" y ha advertido: "No nos podemos permitir el lujo de perder este tesoro. Es nuestro y, si no lo defendemos nosotros, no lo hará nadie más".

Lahuerta ha dedicado esta distinción a su madre, porque "en esta vida lo más importante es una madre" y es "esa lotería" que es la vida él ha sido "muy afortunado" de ser hijo de "una mujer extraordinaria". "Saber que hoy ella está contenta es la mejor distinción posible, la mejor de todas", ha enfatizado.

Y como escritor "aspirante a comprometido con Valencia y su pueblo", ha reconocido que no va a poder "olvidar nunca lo que pasó el 29 de octubre de 2024" con la dana. "Lo que reclamo es lo que reclaman todos: memoria, dignidad y reparación", ha exigido.

Mientras, María Ángeles Arazo, al recoger la distinción, ha celebrado que "llegó el premio", aunque lo ha hecho "tarde": "Cuando se recibe siendo joven es un estímulo para pensar en el futuro, en el mañana. Cuando se recibe a mi edad, con 95 años, uno solo piensa que queda poco y que se acerca el final. No obstante, aunque lo he recibido tarde, me ha dado una gran alegría".

"REIVINDICACIÓN DEL TALENTO"

La alcaldesa María José Catalá ha destacado que la entrega de estas distinciones comprende una "reivindicación del talento" y de la cultura, un "bien común, un motor de identidad y una parte esencial del alma de la ciudad".

"València es una ciudad con muchas voces, muchas formas de contar y muchas formas de sentir. Es una ciudad viva, creativa, que tiene en la cultura una de sus formas más plurales, más vibrantes, más brillantes de expresarse, de expresar lo que somos, pero también de construir ciudad", ha valorado la primera edil, que ha llamado a "vivir con orgullo nuestra lengua y nuestra identidad".

Respecto a los premiados, ha destacado de Zamora que ha "roto un techo de cristal" y ha impulsado "una revolución silenciosa pero imparable"; de Lahuerta que ha "reivindicado la profundidad" y que ha "devuelto una València que no sabíamos que necesitábamos"; de l'Horta Teatre que durante estos años ha "creado, educado, sembrado vocaciones y resistido", y de Arazo que no solo ha "hecho periodismo, sino que ha hecho ciudad".