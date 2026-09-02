Los Premis Lola Gaos celebrarán su IX gala el 28 de noviembre en el Palau de la Música de València

Imagen de archivo de los premios - PREMIOS LOLA GAOS

VALÈNCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV) ha confirmado que la IX Gala de los Premis de l'Audiovisual Valencià-Lola Gaos se celebrará el próximo 28 de noviembre en el Palau de la Música de València. La velada reconocerá, un año más, la excelencia en cinematografía, televisión, contenido sonoro de proximidad, publicidad, animación, documentales y videojuegos, además de la innovación y la dedicación de los y las profesionales del sector audiovisual valenciano.

La Acadèmia tenía previsto celebrar esta novena edición en Castelló de la Plana, dentro de la vocación descentralizadora con la que nacieron los premios. Sin embargo, según ha expuesto en un comunicado, la reducción a la mitad de la subvención prevista para la organización de la gala, recogida en una enmienda presentada por Vox a los presupuestos de la Generalitat de 2026 y aprobada en Les Corts, "ha obligado a la organización a replantear este aspecto".

Por ello, ha añadido, el incremento de recursos que supone descentralizar el evento ha llevado finalmente a trasladar la celebración a València. Pese a este contexto, la Acadèmia ha recalcado que mantiene su "compromiso con el sector audiovisual valenciano" y trabaja para "garantizar la celebración de esta IX edición, así como la continuidad de las actividades destinadas a impulsar, visibilizar y reforzar el audiovisual valenciano".

Desde la organización han reivindicado el "apoyo institucional" a la Acadèmia por "su papel en un sector estratégico para la cultura y la economía valencianas", así como la necesidad de "garantizar la continuidad de unos premios que se han consolidado como uno de los principales espacios de reconocimiento y visibilización del audiovisual valenciano".

El plazo de presentación de candidaturas, abierto desde el pasado 21 de julio, finaliza el 7 de septiembre. Las personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos pueden inscribir sus obras a través del formulario online disponible en la página oficial de los Premis Lola Gaos, donde también pueden consultarse las bases, las categorías y el calendario completo de la convocatoria.

Los Premis de l'Audiovisual Valencià-Lola Gaos nacieron en 2018 con el objetivo de visibilizar el trabajo del sector audiovisual valenciano. En ocho ediciones se han convertido en una "cita imprescindible" para cineastas, técnicos y creadores de cine, series y videojuegos.

La última gala, celebrada en noviembre de 2025 en el Auditorio de la Diputació d'Alacant (ADDA), coronó a 'Una quinta portuguesa', de Avelina Prat, como gran triunfadora de la noche con siete galardones, entre ellos los de mejor largometraje de ficción, dirección y guion.