Los presentadores del Benidorm Fest destacan que está al nivel de cualquier festival europeo: "Va a ser divino"

Ensayos de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026 - REMITIDA BENIDORM FEST

ALICANTE, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los presentadores del Benidorm Fest 2026, Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus, se han mostrado nerviosos y agradecidos por ser los responsables de conducir las galas del certamen este año, que está "a la altura de cualquier festival europeo". La cita inicial es este martes a las 22.45 horas, con la celebración de la primera semifinal en el Palau d'Esports l'Illa.

Durante una rueda de prensa en el Centro Cultural de Benidorm (Alicante), Vázquez se ha mostrado ilusionado por su estreno en la televisión pública tras 36 años de carrera: "No se me ocurría otra cosa más difícil que hacer el Benidorm Fest para empezar", ha comentado.

Sobre los ensayos, el presentador ha resaltado que es "una pena no haberlo grabado", ya que "no falló nada". Además, Vázquez ha dado la enhorabuena al equipo y ha expresado su deseo de que la gala se lleve a cabo de la misma manera.

Por su parte, Hernand ha aseverado que este certamen está "a la altura de cualquier festival europeo" y ha insistido en que hay "mucha calidad". "Va a ser divino", ha agregado.

La comunicadora ha aprovechado la rueda de prensa para poner en valor la "autocrítica" de Radio Televisión Española (RTVE), que según Hernand, ha hecho "una lectura perfecta desde la primera edición hasta la fecha" de lo que había que incorporar y mejorar.

De otro lado, Ambrossi ha destacado el compromiso del Benidorm Fest con la comunidad LGTB: "No creo que haya otro festival que apele tanto a un colectivo como este".

En este sentido, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha destacado "la valentía de todas las personas" que asisten al Benidorm Fest y ha pedido que se cuide a los artistas, ya que asumen "muchos riesgos", al tiempo que ha respaldado el "comportamiento absolutamente ejemplar" de los mismos.

En relación con el estreno como presentadores de Vázquez y Ambrossi, Lalachus ha recalcado que "no" necesitan "ningún tipo de consejo", ya que son "los más disfrutones del mundo".

En este contexto, Vázquez ha manifestado la sorpresa de que un director de cine como Ambrossi "se ponga en el otro lado y se deje dirigir con humildad".

PREMIOS

Además, durante la rueda de prensa se ha mostrado la Sirenita de Oro, el trofeo para el ganador del certamen, así como el Premio Spotify, que consiste, de acuerdo con la directora de Música para el Sur y el Este de Europa en la entidad, Melanie Parejo, en grabar un 'Spotify single' en los estudios centrales en Estocolmo.

Parejo también ha remarcado el "rendimiento" de los 18 artistas que están en la 'playlist' oficial, que ha mostrado un crecimiento de escuchas "del 180 por ciento". "Solo puede ir a más", ha añadido.

Respecto al premio de TelevisaUnivisión, el presidente de la entidad, Ignacio Meyer, ha explicado que "todo nace de una canción que los autores escriben" y ha apuntado que quieren simbolizar "la estrella" y elevarla a "amplificación global".

De esta forma, Meyer ha subrayado que juzgarán "la culminación de un proceso creativo en un momento dado con una gran producción" y buscarán a "un artista completo que logre entregar el producto final en un escenario internacional como es el Benidorm Fest".

En la misma línea, Parejo ha afirmado que se fijarán en "la capacidad de conectar con el público que tiene el artista" y buscarán "frescura, talento y capacidad de internacionalización".

COLABORACIÓN

Por otra parte, Meyer ha valorado la unión con RTVE y Spotify en "una gran celebración de la música" que busca "llevar al mundo la genialidad y el talento".

Además, ha asegurado que la producción musical es "de primerísimo nivel" y ha resaltado el trabajo de las personas que trabajan en Benidorm para montar lo que se verá como "una caja mágica" donde el público se transportará a "un escenario global que podría estar en cualquier capital del mundo".

En cuanto a la colaboración, también ha destacado que se trata de "una alianza que va a tener varias patas", que parte de "una base sólida para construir eventos de amplificación internacional". "El momento de la música en español es ahora", ha concluido.

ACTIVIDADES

En relación con las actividades del festival, este martes a las 22.45 horas se realizará la primera semifinal, en la que participarán Kitai, con 'El amor te da miedo'; María León y Julia Medina, con 'Las Damas y el Vagabundo'; Luna Ki, con 'Bomba de amor'; Greg Taro, con 'Velita'; Izan Llunas, con '¿Qué vas a hacer?'; Dora y Marlon Collins, con 'Rákata'; Tony Grox y Lucycalys, con 'Te amaré'; Mikel Herzog Jr., con 'Mi mitad', y Kenneth, con 'Los ojos no mienten'.

Además, habrá una actuación de Fangoria y un precierre, antes de las votaciones, de Paloma San Basilio, que para Vázquez es "un icono, una leyenda".

El certamen también cuenta con dos conciertos Euroclub, uno este miércoles a las 19.00 horas y otro el viernes a las 20.00 horas. La segunda semifinal del Benidorm Fest será el jueves a las 22.45 horas, mientras que la final se producirá el sábado a las 22.00 horas.