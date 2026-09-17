Presentan un diario inédito del hermano "inseparable" de Azorín

Amancio, Azorin y Jose Martinez del Portal en el salon de la Casa-M - FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO

ALICANTE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mediterráneo y la Asociación de Estudios Monoveros presentan este viernes a las 19.30 horas 'Una menestra', el diario personal "inédito" de Amancio Martínez Ruiz, hermano "inseparable" de José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín. Se trata de una de las personas que conoció más de cerca la vida y el entorno familiar del escritor de Monóvar (Alicante).

La obra, coeditada por ambas entidades con el apoyo de la Diputación de Alicante, recupera un manuscrito al que Amancio Martínez Ruiz dedicó parte de su vida y que aporta información "inédita" sobre su propia trayectoria, la familia Martínez Ruiz y la vivienda familiar de la localidad monovera convertida posteriormente en la actual Casa-Museo Azorín de la Fundación Mediterráneo.

La edición crítica de 'Una menestra' reúne una biografía de Amancio Martínez Ruiz, la reproducción facsimilar de su diario personal y su correspondiente transcripción, facilitando tanto la conservación y el estudio del documento original como su lectura y divulgación.

El presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, ha destacado, en un comunicado, que "la aparición de un documento inédito relacionado de una manera tan directa con Azorín y con su entorno familiar es una magnífica noticia para el conocimiento de su figura". "Nuestro compromiso como depositarios de su legado no consiste únicamente en conservarlo, sino también en investigarlo, enriquecerlo y hacerlo accesible a la sociedad", ha agregado.

La presentación correrá a cargo de Javier Gallud, responsable de la Casa-Museo Azorín de la Fundación Mediterráneo, y Paqui Limorti, miembro de la Asociación de Estudios Monoveros. Al encuentro asistirán, además, algunos de los herederos de Azorín, que acompañarán la presentación de una publicación especialmente vinculada a la memoria familiar del escritor.

EL ENTORNO DE AZORÍN

Según la Fundación Mediterráneo, la "relevancia documental" de 'Una menestra' reside "especialmente" en la posición desde la que está escrito. Amancio Martínez Ruiz fue "hermano inseparable" de Azorín y uno de sus biógrafos más cercanos, además de "testigo directo de la historia de la familia".

Desde la entidad han resaltado que los recuerdos e informaciones que fue recopilando a lo largo de su vida "permiten profundizar tanto en su propia figura como en el ámbito privado y familiar del escritor". El diario aporta también detalles sobre la casa solariega de los Martínez Ruiz, por lo que su presentación en la actual Casa-Museo "adquiere un significado particular", han añadido.

Del mismo modo, han subrayado que "la reproducción facsimilar permite acercarse al manuscrito tal y como fue redactado por Amancio, mientras que la transcripción facilita su consulta y la biografía incluida en el volumen permite contextualizar al autor y su relación con Azorín".

Para Gallud, responsable de la Casa-Museo Azorín, 'Una menestra' permite "escuchar una voz que estaba dentro del círculo más íntimo de Azorín". "Amancio no observa a la familia desde fuera: forma parte de ella y comparte sus espacios, sus recuerdos y su vida cotidiana. Por eso el diario aporta una mirada especialmente valiosa para completar el conocimiento que tenemos tanto del escritor como de su entorno familiar", ha concluido.