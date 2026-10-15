Presentan en el Museo Escolar de Puçol de Elche dos nuevas publicaciones financiadas por la Diputación de Alicante

Presentan en el Museo Escolar de Puçol de Elche dos nuevas publicaciones financiadas por la Diputación - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha presentado este jueves en el Museo Escolar de Puçol de Elche dos nuevas publicaciones financiadas por la Diputación de Alicante, ha informado la institución en un comunicado.

Son '10 años contando historias. Exposiciones temporales en el Museo Escolar de Puçol (2015-2025)' y 'Guía completa. Museo Escolar de Puçol', estos volúmenes editados por la Fundación Proyecto Puçol, ha apuntado.

Navarro ha destacado "la importancia de apoyar iniciativas que contribuyen a preservar, estudiar y difundir el patrimonio cultural de la provincia". "Estas dos publicaciones permiten poner en valor la trayectoria del Museo Escolar de Puçol y acercar a la ciudadanía el trabajo que desarrolla para conservar la memoria, las tradiciones y la identidad de nuestro territorio", ha agregado.

Asimismo, el diputado ha subrayado que "la colaboración de la Diputación con la Fundación Proyecto Puçol refleja" el "compromiso" de la institución "con la cultura y con aquellos proyectos que, desde el ámbito local, realizan una labor fundamental en la conservación y divulgación" del patrimonio. "Respaldar este tipo de iniciativas es contribuir a que las generaciones presentes y futuras conozcan y valoren nuestra historia", ha concluido.