Presentan una tecnología personalizada para mejorar los tratamientos de las arritmias cardiacas

Investigadores de la UV - UV

VALÈNCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el grupo CoMMLab de la Universitat de València (UV) revela avances en los tratamientos de la fibrilación auricular, el trastorno del ritmo cardíaco más frecuente. El equipo investigador está formado por Miguel Rodrigo, María Termenón, Giada S. Romitti y Alejandro Liberos, con la colaboración del doctor Sanjiv Narayan de la Universitat de Stanford, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Los trastornos del ritmo cardíaco representan una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en el mundo. Entre ellos, la fibrilación auricular afecta a aproximadamente 37,6 millones de personas. La investigación, publicada en la revista Medical Image Analysis, analiza una herramienta "prometedora" para estudiar las arritmias cardiacas y mejorar las terapias, han apuntado las mismas fuentes.

El estudio parte de la premisa de que los tratamientos existentes para la fibrilación auricular no son eficaces para la totalidad de pacientes, lo que deriva en un alto porcentaje de recurrencias. "La variabilidad en la respuesta a la terapia entre pacientes se debe, en parte, a que las aurículas de cada individuo tienen características anatómicas y eléctricas propias", ha indicado el equipo de autores.

Con el objetivo de aportar nuevas soluciones, el grupo investigador ha desarrollado gemelos digitales personalizados de aurícula izquierda, es decir, réplicas virtuales construidas a partir de imágenes médicas y registros eléctricos de cada paciente. Estos modelos permiten reproducir de forma precisa los patrones eléctricos que mantiene la arritmia, al fusionar la información anatómica con la información funcional de cada persona atendida. "Se trata de una tecnología pionera que reproduce de forma virtual la patología de cada paciente", ha añadido Miguel Rodrigo.

Los resultados demuestran que combinar información anatómica y funcional mejora "significativamente" la capacidad de los gemelos digitales para representar el comportamiento real de las aurículas. De esta forma, pueden identificarse fácilmente las regiones responsables de perpetuar la fibrilación auricular.

Esta tecnología "supone un avance hacia una medicina más personalizada, ya que en el futuro podría ayudar a planificar tratamientos adaptados a cada paciente, anticipar su respuesta a determinadas intervenciones y aumentar las probabilidades de éxito terapéutico", han explicado desde la UV. El trabajo ha sido financiado por la Generalitat Valenciana.