El presidente de la cooperativa de Les Naus de Alicante confirma que la exedil investigada quiere vender su vivienda

El presidente de la cooperativa de Les Naus, Luis Alberto Meler, este jueves durante su comparecencia en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes por las VPP - JOSÉ CUÉLLAR / CORTS VALENCIANES

ALICANTE, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la cooperativa de Les Naus, Luis Alberto Meler, ha confirmado que la exconcejala de Urbanismo por el PP en el Ayuntamiento de Alicante Rocío Gómez tiene intención de vender su piso de este residencial de viviendas de protección pública (VPP).

Así lo ha trasladado este jueves durante su comparecencia en la comisión de investigación constituida en Les Corts Valencianes tras la polémica surgida por este complejo urbanístico ubicado en Playa de San Juan y que fue construido sobre un suelo municipal que fue enajenado.

La exconcejala está investigada en la causa judicial sobre las adjudicaciones de VPP de este residencial y dimitió de su cargo tras conocerse que tenía un inmueble allí. Es una de las 15 personas imputadas en el procedimiento.

A preguntas formuladas por el diputado del PSPV José Díaz sobre si le consta que Gómez ha presentado una solicitud para vender su piso, el presidente de la cooperativa ha aseverado que sí tiene conocimiento de ello.

Según Díaz, a la exedil le falta el certificado sobre si la cooperativa ejercitará el derecho de tanteo y retracto. Sobre este asunto, Meler ha trasladado que cree que sí ha recibido un burofax de Gómez que estaría relacionado con la emisión de dicho documento.

PROMOTOR

En la sesión de la comisión de este jueves también han comparecido por la mañana el promotor de Les Naus, Francisco Ordiñana, administrador único de la mercantil Fraorgi, quien se ha acogido a su derecho a no declarar por su condición de investigado en la causa, aunque sí se ha ratificado en las manifestaciones que hizo en el juzgado el pasado 20 de mayo.

Igualmente, ha comparecido el secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), Jesualdo Ros, quien ha reiterado que "no es normal" que la cooperativa de Les Naus --que finalmente obtuvo la parcela-- presentara la documentación para la licitación del solar en un día, pero que "posible es", ya que eso ocurrió, ha trasladado.