El presunto asesino de Lourdes y Lucía en Alicante sigue en el hospital e irá al juzgado cuando reciba el alta

Minuto de silencio por los últimos crímenes machistas que se ha guardado este lunes en el puesto de mando avanzado (PMA) del incendio de Soneja (Castellón) - EUROPA PRESS

ALICANTE, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado este lunes que el presunto autor del asesinato de su pareja, Lourdes, de 55 años, y de una de sus hijas, Lucía, de 20, el pasado jueves en la partida de La Cañada del Fenollar, que pertenece a Alicante, sigue ingresado en un hospital por las heridas que él mismo "se profirió". Además, ha indicado que "ya ha pasado a disposición judicial", aunque "no será trasladado" al juzgado "hasta que no haya sido dado de alta".

La otra hija de la víctima, que tiene 26 años y a la que supuestamente el acusado, de 53, también hirió, continúa igualmente en un centro hospitalario, pero, "en principio", su vida no corre peligro, "a pesar de que su estado es grave".

Así lo ha señalado Bernabé en declaraciones a los medios de comunicación tras el minuto de silencio que se ha guardado por los crímenes machistas de madre e hija en Alicante y de otra mujer en Málaga.

En el acto, realizado en el puesto de mando avanzado (PMA) del incendio de Soneja (Castellón), también han participado el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la subdelegada del Gobierno en la provincia castellonense, Antonia García Valls, entre otras autoridades.

Bernabé ha trasladado su apoyo y solidaridad a la familia y amistades de las víctimas y ha condenado "la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo". En lo que va de 2026, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España asciende a 27, "cinco de ellas en la Comunitat Valenciana", ha detallado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

MINUTOS DE SILENCIO POR TODA LA COMUNITAT

Por toda la Comunitat se han sucedido minutos de silencio en señal de recuerdo a las víctimas. El Ayuntamiento de Alicante, en cuyo término municipal se registraron los asesinatos, ya hizo uno el pasado viernes.

Asimismo, en la Universidad de Alicante (UA) la comunidad universitaria se ha dado cita en la Plaza de la Igualdad del campus de Sant Vicent del Raspeig para sumarse al minuto de silencio convocado por la institución, a través de su Unidad de Igualdad.

La rectora de la UA, Amparo Navarro, ha tomado la palabra para recordar que "este doble asesinato ha conmocionado profundamente" a la provincia. "La violencia contra las mujeres constituye una grave vulneración de los derechos humanos y una manifestación de la desigualdad estructural que persiste en nuestra sociedad. No se trata de hechos aislados, sino de una realidad que exige una respuesta firme, constante y comprometida por parte de las instituciones y del conjunto de la ciudadanía", ha aseverado.

En el caso de otros municipios, el Ayuntamiento de València se ha sumado a esta concentración, convocada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Representantes de los cuatro grupos políticos de la corporación municipal han participado en este acto, presidido por la alcaldesa María José Catalá, ante la fachada principal de la Casa Consistorial.

Los trabajadores del consistorio valenciano también han secundado este homenaje silencioso en el resto de las dependencias municipales. La Concejalía de Igualdad ha recordado que presta atención a las víctimas de violencia de género a través de Espai Dones i Igualtat.

Igualmente, el Ayuntamiento de Castelló, en nombre de toda la ciudad, ha mostrado su "rechazo" y su "más firme condena" ante estos asesinatos machistas, al tiempo que ha expresado su solidaridad con la familia y las personas más cercanas de las víctimas.

016

El teléfono 016, que no deja rastro en la factura, aunque se recomienda borrarlo del registro de llamadas; las consultas 'online' a través del correo 016-online@igualdad.gob.es; el canal del WhatsApp en el número 600 000 016; y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.