Presentación de los presupuestos municipales para 2027 - EUROPA PRESS

CASTELLÓ 19 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado hoy un presupuesto consolidado del consistorio para 2027 de 245.867.095 euros, menor que el de este año, que ascendió a 253.220.203 euros, debido a la bajada de impuestos, según ha explicado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en rueda de prensa, quien ha confirmado que las cuentas serán llevadas el 4 de diciembre a Pleno.

Los presupuestos destinan a inversiones un total de 24.500.000 euros, de los que 13 millones se financiarán a través de un préstamo y 1,5 millones proceden de Fondos Europeos, mientras que los 10.000.000 euros restantes se refieren a financiación afectada de Fondos Europeos.

Entre las inversiones más destacadas se encuentran 2.238.392,61 euros para la fase I de Censal Parc, 1.600.000 euros para la reforma integral del parque Oeste, 1.346.330,97 euros para la reforma integral del Mercado Central, 1.233.618.98 euros para Castellón Naturaleza en Red (FEDER), 940.000 euros para la Manzana Albinegra, y 848.965,56 euros para la rehabilitación de la Pérgola.

Del total de presupuesto, 232.204.613,66 millones son del propio consistorio, 8.500.000 euros del Patronato Municipal de Deportes, 2.695.000 euros del Patronato Municipal de Fiestas, 1.541.481,22 euros del Patronato Municipal de Turismo y 926.000 euros del Consorcio Pacto Local por el Empleo.

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

El área de Impulso Económico, Empleo y Capital Humano contará con 18.241.437,65 euros. El área de empleo contará con 4.578.956,43 euros, que incluye Formación a la Carta, Agencia Desarrollo Local, Talleres de Empleo, Plan Propio de Empleo, Escuela Taller y Castellón Crea+Programas Orientación Laboral, según ha informado el concejal de Hacienda y Empleo, Juan Carlos Redondo, quien ha añadido que el presupuesto destinará 926.000 euros al Pacto Local por el Empleo.

Redondo ha anunciado que para 2027 se prevé una rebaja fiscal de 1.650.000 euros. Así mismo, ha señalado que el área de Comercio contará con 873,082,09 euros, de los que 249.489,60 serán para la logística de taquillas, 71.576 euros para el Plan de Acción Comercial, 69.512,50 euros para dinamización comercial, 34.410 euros para ferias y mercados temáticos y 100.000 euros para los bonos comerciales.

El área de Urbanismo y Servicios Públicos contará con 98.968.004,78 euros. De estos, la partida más elevada -36.425.835,89 euros- será para residuos, limpieza viaria y tratamiento, y también destacan 19.298.300 euros para servicios urbanos e infraestructuras+EDIL, 12.719.146.79 euros para medio ambiente y zonas verdes, 10.918.739,02 euros para transporte urbano, y 7.836.605,80 para el ciclo integral del agua.

Los presupuestos dedican 45.914.117,86 millones al área de Ciudadanía y Participación, de los que 18.249.543,81 euros serán para un Castellón más Solidario; 4.492.209,54 para familia, infancia, gente mayor, juventud e igualdad; 14.956.953,27 euros para educación y cultura; y 8.215.411,24 euros para atención ciudadana, moderización, contratación y patrimonio.

Finalmente, el área de Seguridad dispondrá en 2027 de 3.808.734,76 euros. De esta cantidad, 1.461.773,35 euros serán para la Policía Local, 939.487,60 euros para Protección Civil, 1.107.473,81 euros para Bomberos, Prevención y Extinción de Incendios, y 300.000 euros para el Servicio Sanitario Municipal -actos públicos-.

"Detrás de cada partida del presupuesto hay una necesidad real de los vecinos de Castelló, cuya población ha crecido en 20.000 habitantes desde que llegamos al gobierno", ha indicado Begoña Carrasco, quien ha calificado las cuentas para 2027 de "inversoras". Así mismo, ha resaltado que se están desarollando 7 sectores de Castelló para construir 4.500 viviendas, de las que el 40 por ciento serán de protección pública.

Finalmente, ha aclarado que las transferencias del Estado se han incrementado en 5 millones de euros, aunque toda esta cantidad se destina a pagar el incremento salarial de los funcionarios.