Primer nacimiento de la grulla coronada cuellinegra en Bioparc Valencia

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bioparc Valencia ha acogido el nacimiento, por primera vez, de dos grullas coronadas cuellinegras (Balearica pavonina pavonina) catalogadas 'Vulnerables' a la extinción en la Lista Roja de la UICN, según ha informado el parque en un comunicado.

En España solo puede admirarse la grulla coronada cuellinegra en el Zoo de Barcelona y en Bioparc Valencia que, con estos polluelos, acoge el grupo más numeroso.

Desde que se detectó la puesta de huevos, se ha estado haciendo un seguimiento de todo el proceso y, tras la eclosión, el personal especializado aplicó una serie de medidas para garantizar su bienestar, han informado las mismas fuentes.

Entre ellas, se reforzó el acondicionamiento del recinto interior con un foco de calor con el fin de mantener una temperatura adecuada para su crecimiento y, pasadas unas semanas, se han trasladado a una zona que cuenta también con un espacio para que dispongan de una mayor exposición a la luz solar.

Con la previsión de que continúe la favorable evolución, próximamente pasarán a las instalaciones exteriores y a la vista de las personas que visiten el parque, es decir, al recinto multiespecie del Bosque Ecuatorial, donde se les podrá contemplar junto al bongo oriental (Tragelaphus eurycerus isaaci), el duiker rojo (Cephalophus natalensis) y el dik-dik de Kirk (Madoqua kirkii).