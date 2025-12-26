El primer rinoceronte nacido en BIOPARC Valencia se llamará Kairu - BIOPARC VALENCIA

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer rinoceronte nacido en Bioparc València se llamará Kairu, según se ha decidido mediante la votación en la que han participado 5.184 personas.

El 44,7% de los votos se ha decantado por Kairu, que significa "el que es negro" en kikuyu --lengua de Kenia--, en referencia al tono oscuro de su piel tras el parto.

Este pequeño que con sus correteos encandila a las personas que acuden a Bioparc para contemplarlo junto a su madre Kwanza durante las mañanas, es el mejor embajador de su especie para romper con la indiferencia ante el grave peligro de extinción al que se enfrenta según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El nacimiento, "no solo es un hito para el parque valenciano, es un importante impulso dentro del Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP) del rinoceronte blanco (Ceratotherium simum) del que forma parte y que, siguiendo los criterios científicos de bienestar animal y cría controlada, tiene como objetivo alcanzar una población de reserva suficiente que pueda asegurar su pervivencia", subrayan los responsables del recinto.

El equipo de cuidado animal había propuesto otras dos opciones: Dikembe, de origen lingala (África central), asociado a la fuerza y la resistencia, que ha obtenido el 35,46%; y Meru, inspirado en un monte de Tanzania, con el 19,84%. Una vez más se quiere agradecer el cada vez mayor compromiso de la población con los animales, la protección de la biodiversidad y la preservación la naturaleza.

Estas acciones permiten llamar la atención y promover el conocimiento de la naturaleza salvaje al público de todas las edades.