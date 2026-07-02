Primera noche tórrida del año: las temperaturas mínimas no han bajado de 25ºC

Imagen satélite de la Comunitat - AEMET

VALÈNCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha registrado la primera noche tórrida del año en la que las temperaturas mínimas no han bajado de 25ºC, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, estas mínimas de 25ºC no han bajado ni en zonas rurales ni urbanas costeras de Valencia y litoral norte de Alicante, han indicado las mismas fuentes.

En estas situaciones de verano con viento del este o nordeste durante toda la noche, sin brisas de tierra que refrescan algo el ambiente, y mar muy cálido, la temperatura mínima se iguala en la costa y los registros son muy parecidos tanto en zonas rurales como urbanas.

Así, en el Tancat de Mília, al sur de L'Albufera, en el término valenciano de Sollana, en un entorno rural alejado de islas de calor urbana, la mínima ha sido de 26ºC.

También en la costa de la Safor y norte de la Marina Alta, como en el litoral de la Ribera Baixa, Horta Sud y València, la mínima no ha bajado de 25ºC.