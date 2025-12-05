La Primera Orquesta Típica de Tango de València se presenta con un espectáculo que une música y danza - ORQUESTA TÍPICA DE TANGO

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música será escenario, el próximo domingo, 7 de diciembre, de la presentación de "la primera" Orquesta Típica de Tango de València, creada por el maestro Daniel Binelli.

Esta agrupación reúne a jóvenes músicos valencianos, junto a destacados intérpretes argentinos y uruguayos. En concreto, la formación está integrada por diez músicos --tres bandoneones, piano, contrabajo, violonchelo, tres violines y viola-- y cuenta, además, con la participación de dos cantantes y seis bailarines invitados.

Con esta iniciativa, València "se incorpora al mapa internacional del tango con una propuesta artística de alto nivel, que combina tradición, talento joven y espíritu innovador", subrayan.

Como carta de presentación, la agrupación actuará este domingo a partir de las 19:00 horas. El concierto, que combina música y danza y se celebra en el marco del Día Internacional del Tango, rinde homenaje a esta expresión artística y su legado y contará, además, con la participación de dos cantantes invitados y tres parejas de bailarines.

Daniel Binelli es bandoneonista, compositor, arreglador y director musical. Durante una década fue miembro de la orquesta de Osvaldo Pugliese con la que realizó giras por Europa, Estados Unidos y Japón.

En el 1989 fue contactado por Astor Piazzolla para formar parte de su Sexteto Nuevo Tango, interpretando giras por Europa y América. Fue director musical, bandoneón solista y arreglador del grupo de Música y Danza Tango x 2 entre el 1990 y el 1997. Junto al guitarrista Hugo Romero, formó un dúo con el que grabó dos CD registrados en Argentina y Japón.

JAPÓN, EUROPA Y AMÉRICA

Dirige el grupo Daniel Binelli Quinteto, que ha acompañado a la cantante italiana Milva en numerosos conciertos en Japón, Europa y América. En el 1995 recibió el premio Konex de música popular dentro de la categoría Instrumentista de Tango y participó en la grabación de un CD de obras de Piazzolla junto al famoso vibrafonista de jazz Gary Burton.

En octubre del 2000 fue invitado por Charles Dutoit para interpretar obras de Astor Piazzolla junto a la Orquesta Sinfónica de Montreal. Ha también grabado un CD, editado por el sello Decca, 'La Música Argentina y el tango', a dúo con el guitarrista Eduardo Isaac y New Tango Visión con el Binelli-Ferman-Isaac Trio.

Es director musical de Tango Metrópolis, Daniel Binelli Quintet y Binelli-FermanDuo. En calidad de bandoneón solista, ha interpretado y grabado muchas obras de Astor Piazzolla junto a orquestas sinfónicas y de cámara de numerosos países.