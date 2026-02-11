La primera semifinal del Benidorm Fest reúne a una media de 850.000 seguidores

Fangoria actúa en la primera semifinal del Benidorm Fest. - ROBERTO MORENO MOYA

ALICANTE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera semifinal del Benidorm Fest 2026 celebrada en la noche de este martes reunió a una media de 850.000 seguidores (11,1%) y superó los 2,8 millones de espectadores únicos.

Según ha detallado RTVE en un comunicado, la emisión "fue líder de audiencia desde las 23:10 horas y la oferta preferida de casi todos los públicos: líder entre los jóvenes de 13 a 24 años (14%), de 25 a 44 (26,1%) y de 45 a 64 años (8,5%)".

Una repercusión, recalcan, que se extiende desde anoche en las redes sociales y que se mantiene esta mañana, ya que la etiqueta #BenidormFestSemi1 sigue en primera posición de tendencias en España en X. Alcanza 3,46 millones de visualizaciones y casi 57.000 interacciones, un 33% más de impacto que el año pasado.

En cuanto al desarrollo de la gala, por segundo año consecutivo, los seis clasificados se anunciaron sin especificar el número de puntos ni el porcentaje de votos.

El jurado profesional propuso que Dora & Marlon Collins, Mikel Herzog Jr., Kitai, Tony Grox & Lucycalys, Izan Llunas y Kenneth se clasifiquen para la final. El voto popular, compuesto por los espectadores y por el voto demoscópico, qusio que fueran Izan Llunas, Kenneth, María León ft. Julia Medina, Mikel Herzog Jr., Kitai, Tony Grox & Lucycalys los finalistas.

La suma de estas dos votaciones, junto con el voto demoscópico, determinó que los seleccionados fuesen finalmente Tony Grox & Lucycalys, Izan Llunas, Kitai, Mikel Herzog Jr., Kenneth María León ft. Julia Medina.

LUNA KI

Los seis finalistas contaron sus sensaciones al tñermino del espectáculo en una comparecencia junto a María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, quien comenzó aclarando que Luna Ki, quien abandonó el plató tras su actuación, estaba "bien tras su indisposición": "Es una artista de los pies a la cabeza, todo corazón, todo sensibilidad. Luna es hipersensible y muy auténtica. RTVE es su casa y estamos aquí para lo que necesite. Me gustaría que le mandáramos un cariñosísimo aplauso", aseveró.

Tras clasificarse, Tony Grox & Lucycalys afirmaron haber "disfrutado como nunca" y estar "agradecidos de poder formar parte de este festival". "Ver cómo estaba vibrando el público me resulta indescriptible, no puede compararse con un ensayo", manifestaron.

Por su parte, Izan Llunas reconoció sentir "nervios puntuales ante un escenario tan grande", pero se mostraba satisfecho: "Es una canción vocalmente difícil y ha salido bien".

Los componentes de Kitai quitaron hierro a las dificultades del directo --hubo alguna incidencia en la realización-- y bromearon: "Son cosas que pasan. Veréis algo nuevo el sábado". "Estamos acostumbrados a tener mucha gente delante y nos hemos sentido como en casa, ha sido natural para nosotros".

Mikel Herzog Jr. se sintió "emocionado durante toda la actuación, y tener la oportunidad de hacerlo otra vez en la final es simplemente mágico". "Este tema simboliza mi comienzo y hacerlo en directo multiplica todo por 1.000", remarcó.

Y Kenneth bromeó con el fuego de su puesta en escena y se mostró aliviado por continuar en la competición: "Saber que estoy en la final es un lujo. No tengo palabras".

Finalmente, María León se acordó de sus fans y dio las gracias "a la gente de Mexico que han mandado cariño y apoyo". Su compañera Julia Medina puso en valor el Benidorm Fest: "Esto es un show de primer nivel y pasar a la final es una gran suerte".

La primera gala estuvo conducida pot Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand y contó con las actuaciones especiales de Fangoria y Paloma San Basilio.