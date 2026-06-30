La primera sesión de comparecencias de la comisión de VPP en Corts arrancará sin Echávarri, que se traslada a la tercera

Archivo - Comisión de investigación sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera sesión de comparecencias de la comisión de investigación sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en Les Corts, que se celebra este jueves 2 de julio, arrancará sin escuchar al exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri, cuyo testimonio se ha trasladado a la prevista el 23 de julio.

El que fuera primer edil de la capital alicantina ha informado a la mesa de la citada comisión --presidida por la diputada de Vox Ana Vega-- de que tiene ese mismo día una citación judicial anterior a la convocatoria parlamentaria que le impide acudir a esta.

La comisión tiene por objeto investigar las adjudicaciones de VPP tanto en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan (Alicante) y fruto de la polémica por haber sido beneficiarios cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos, así como de todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo.

El mes pasado se aprobó el plan de trabajo de la misma, creada el 5 de marzo, en el que PP y Vox pactaron que el alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, comparezca finalmente en este órgano. Sin embargo, los primeros comparecientes propuestos son exresponsables del Ayuntamiento, salvo un asesor técnico.

En concreto, según la propuesta registrada en su momento por la mesa, Echávarri iniciaría las comparecencias a las 10 horas del próximo 2 de julio, seguido por el exvicealcalde y exconcejal de Urbanismo Miguel Ángel Pavón a las 11 horas, por el exedil Natxo Bellido (Presidencia y Coordinación de Proyectos) a mediodía y por Sofía Morales (exconcejala de Hacienda) a las 13 horas. Por la tarde comparecerán a las 16 horas Antonio Gallego (exconcejal de Hacienda) y a las 17 horas Antonio Faura (jefe del departamento técnico de obras del Ayuntamiento y asesor responsable del contracto de alienación).

Posteriormente, la mesa de la comisión de investigación solicitó habilitar también los días 8 y 23 de julio para celebrar dos sesiones de comparecencias, pero sin proponer a qué testimonios convocar en ambas. Días después, la junta de síndics --con mayoría del PP y Vox-- aceptó la petición y fijó sesiones para los dos días.

Ahora, con la nueva distribución, Gabriel Echávarri será quien abra la sesión del 23 de julio a las 10.00 horas, al que seguirán el promotor de Les Naus, Francisco Ordiñana (11.00 horas), investigado en la causa judicial sobre las adjudicaciones de VPP; el secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), Jesualdo Ros (12.00 horas), tres adquirientes de viviendas (13.00, 16.00 y 17.00 horas) y la arquitecta del Ayuntamiento de Alicante Margarita García (18.00 horas).

El PP y Vox pactaron en su momento para el plan de trabajo de la comisión incluir el testimonio del alcalde de Alicante, el 'popular' Luis Barcala, pero dejaron fuera de entre los 81 comparecientes a otros representantes como el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, y la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero.