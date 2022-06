La primera víctima del presunto asesino de Marta Calvo afirma que casi le mata: "Me moría y él me dijo que pobre chica"

VALÈNCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera víctima de Jorge Ignacio P.J., presunto asesino de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas, ha descrito ante un jurado popular cómo el acusado le introdujo droga por sus partes íntimas y casi se muere: "Me drogó toda (...) Le dije que me estaba muriendo y me dio un beso en la frente y me dijo 'ay, pobre chica, cómo le gusta la droga...'".

Este martes ha tenido lugar la segunda sesión del juicio contra Jorge Ignacio P.J., acusado de tres muertes y de intentarlo con otras ocho mujeres más en el periodo de 15 meses, desde verano de 2018 hasta el 7 de noviembre de 2019, fecha en la que falleció la última de las víctimas y cuyo cadáver no ha sido aún localizado.

Jorge Ignacio se enfrenta, tal y como reclama Fiscalía, a 130 años de cárcel por 11 delitos de abuso sexual --tres de ellos como medio necesario para un delito de homicidio y siete para un delito de lesiones--; y un delito contra la salud pública.

Por su parte, los padres de Marta Calvo, quienes ejercen en el procedimiento como acusación particular, piden para el acusado la prisión permanente revisable. Las otras víctimas personadas en la causa también reclaman esta pena. La defensa solicita la absolución.

En la sesión de hoy ha declarado la primera supuesta víctima del acusado y lo ha hecho tras un parabán. Ha narrado que se dedicaba a la prostitución y que el encuentro sexual con Jorge Ignacio tuvo lugar en verano de 2018, en una vivienda de la Avenida Cortes Valencianas de València.

Ha explicado que el acusado portaba una bolsa negra con mucha droga que le introdujo en su cuerpo mientras le hacía un masaje y mantenían relaciones. Ha indicado que comenzó a sentir que el corazón le iba muy rápido y un sudor frío. Sintió que le iba a matar, así que cogió un cuchillo y en ese momento el hombre se vistió y le dijo que estaba loca. Cuando llegó al hospital, la médica le dijo: "Cinco minutos más y te mueres".