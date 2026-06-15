Las primeras piezas de 'Singulares' llegarán este martes de madrugada a la plaza del Ayuntamiento de Alicante

Las primeras piezas de la hoguera oficial 'Singulares' se verán el 16 de junio en la plaza del Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Alicante se prepara para entrar en los días grandes de las fiestas de Fogueres de Sant Joan de 2026, ante la previsión de que este martes de madrugada las primeras piezas de la hoguera oficial, 'Singulares', original de Pedro Espadero, comiencen a llegar a la plaza del Ayuntamiento.

Además, el miércoles 17 está fijado un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alicante para constituir la Fundación del Centenario de esta celebración. A continuación, se entregarán los premios del certamen Fogueres Escolars y, seguidamente, se colocará el Bando de este año. Al anochecer, se espera que Espadero coloque el remate del monumento, ha detallado el consistorio en un comunicado.

Por otro lado, el jueves se disparará la primera mascletá en la plaza de Luceros, a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo, sin que entre en concurso. El certamen comenzará el 19 con Pirotecnia Crespo y le seguirán Turis (20), Fuegos Artificiales del Mediterráneo (21), Pibierzo (22), Hermanos Ferrández (23) y Pirotecnia de Alto Palancia (24).

Por las noches se realizarán las distintas tareas de 'plantà' de las hogueras, 'racós' y barracas y el domingo 21, para finalizar la semana, tendrá lugar la primera sesión de la ofrenda de flores a la Patrona de Alicante.

TRÁFICO

Ante estas fiestas, Alicante activará el miércoles 17 el circuito y las limitaciones al tráfico en el centro para el acopio de materiales de la 'plantà'. El control de acceso empezará a las 07.00 horas en el perímetro de Gadea, Soto, Marvá, Pérez Galdós, Plaza de España, Cuesta de la Fábrica, Vázquez de Mella, Juan Bautista Lafora y Ramón y Cajal.

En concreto, las hogueras de categoría Especial y Primera iniciarán el acopio de materiales de 01.00 a 06.00 de la madrugada y podrán seguir a las 09.30, mientras que el resto lo harán a partir de las 18.00. Asimismo, barracas, 'racós', calles adornadas y resto de instalaciones fogueriles arrancarán el transporte, acopio y 'plantà' un día después, el jueves 18, a partir de las 09.30 horas.

El acceso a la zona con limitaciones al tráfico será permeable, sobre todo para facilitar el acceso a residentes, carga y descarga, transporte público y servicios de emergencia, aunque con las restricciones impuestas por los numerosos recintos fogueriles que se instalarán en todo el centro tradicional.

El itinerario comprendido entre la plaza de Luceros, Alfonso El Sabio y la Rambla hasta el Ayuntamiento sufrirá cortes con motivo de los distintos desfiles programados, tanto los de la ofrenda (21 y 22) como el desfile folklórico internacional (23), entre otros.

Además, en el entorno de la plaza de Luceros se cerrará al tráfico durante las mañanas y hasta avanzada la tarde con motivo del disparo de las mascletás, desde este jueves, 18 de junio, y hasta el próximo día 24.

Desde el Ayuntamiento se recomienda utilizar estos días lo menos posible el vehículo privado y, en caso de hacerlo, recurrir a las vías de circunvalación de la ciudad para los desplazamientos como Gran Vía y Vía Parque, así como aprovechar los aparcamientos disuasorios en el perímetro para acceder al transporte urbano y aparcamientos en el centro urbano.

REVISTA DE FOGUERES

Por otro lado, este lunes se ha presentado la revista 'Festa de Fogueres' de 2026. El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, se ha referido a esta publicación como "la mejor promoción escrita" de las fiestas grandes de la capital alicantina.

"Esta publicación supone, al mismo tiempo, un homenaje escrito hacia algunas de las personas significativas en la fiesta que nos han dejado durante este año", ha manifestado Barcala, quien ha agradecido el trabajo "altruista y en beneficio" de Fogueres de las personas que han escrito artículos en este compendio.

El primer edil ha estado acompañado por la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, e integrantes de la corporación municipal. A la cita también han acudido las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano, sus respectivas Damas de Honor y el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares.

Este volumen es el número 12, después de que a partir de 2013 se unificaran las ediciones de las revistas 'Festa', editada por el Ayuntamiento de Alicante, y 'Fogueres', por parte de la entonces Comisión Gestora. No se editó en 2020 y 2021 debido a la crisis de la covid-19. David Gerona se ha encargado de la dirección de una publicación que consta de 384 páginas y de la que se han imprimido 600 ejemplares.

'Festa de Fogueres' incluye, a modo de miscelánea fotográfica, los hechos más significativos del calendario de la celebración hasta la Proclamación de las Belleas y Damas de Honor 2026. También las fotografías de las belleas y damas de honor adultas e infantiles de los 92 distritos, los bocetos de las 184 hogueras, grandes y pequeñas; las portadas de las 51 barracas y los bocetos de las oficiales, 'Singulares', de Espadero, y 'Equilibri', de Sergio Gómez.

Otra de las líneas editoriales, siguiendo la pauta marcada desde el pasado año, son las fotografías de los presidentes, adultos e infantiles, y de barracas, recuperando una tradición de las Hogueras de los años 80. El conjunto de las instantáneas se aproxima a las 200 y en esta cifra se incluyen las relativas a la totalidad de los premios de hogueras, infantiles y barracas del pasado año.