Prisión provisional para el detenido en Alfafar por su presunta relación con 'Blocus'

Agentes de la Policía Nacional detienen en la localidad de Alfafar (Valencia) a un joven de 18 años, presunto miembro de la red Blocus Vlc. - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja (Valencia), en funciones de guardia, ha decretado este sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido en la localidad de Alfafar por su supuesta relación con el grupo 'Blocus'.

Este joven queda investigado por un delito de pertenencia a grupo criminal orientado a la movilización o inducción a terceros para la comisión de delitos de desórdenes públicos, robos con fuerza en establecimientos abiertos al público y daños dolosos en mobiliario público y en propiedad privada, sin perjuicio de ulterior calificación, detalla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El encarcelamiento preventivo de presunto miembro de 'Blocus' se suma al acordado este mismo sábado por la magistrada de guardia de Torrent del supuesto cabecilla o fundador de este movimiento en España, recuerda el Alto Tribunal valenciano.