Prisión provisional y sin fianza para el detenido por matar a otro hombre en un bar de València

VALÈNCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Valencia, en funciones de guardia, ha acordado este viernes por la tarde prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido el pasado miércoles por presuntamente matar a otro en un bar del distrito de Marítim de València.

El arrestado queda investigado por los delitos de homicidio y contra la salud pública, sin perjuicio de ulterior calificación, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El magistrado de la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia se inhibirá en favor de la Plaza número 2, con competencias para seguir con la investigación por estar de guardia en el momento de los hechos.

Los hechos ocurrieron sobre las 9.30 horas del pasado miércoles en un bar del distrito de Marítim, donde un hombre de 62 años golpeó a la víctima, un joven de 20, en la cabeza con un objeto contundente, causándole la muerte.

El presunto autor fue arrestado el mismo día por agentes de la Policía Nacional. El Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se hizo cargo de las investigaciones y agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica sacudieron al lugar para realizar la oportuna inspección ocular.