La privatización de la FP en la Comunitat sube un 10% en un año y alcanza 5.000 euros por curso, según CCOO

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La "privatización" de la Formación Profesional (FP) en la Comunitat Valenciana se ha incrementado un 10% respecto al último curso educativo, con ciclos que llegan a costar entre 3.000 y 5.000 euros por año, según un estudio de CCOO PV realizado a partir de datos de la Conselleria de Educación.

En concreto, del total de 196.660 plazas de FP de todos los niveles y modalidades ofertadas en la Comunitat, hasta 68.518 se imparten en centros de titularidad privada, lo que representa un 34,84%. Se trata del quinto porcentaje más elevado del conjunto de comunidades autónomas, tras Euskadi (44%), Madrid (38%), Aragón (36%) y Catalunya (35,6%).

De acuerdo a este informe, presentado este miércoles en la sede de CCOO PV, la privatización se concentra en los ciclos con una inserción laboral más elevada. Las cinco familias con índice más alto de privatización son Sanidad (53,1%), Imagen y Sonido (46,5%), Comercio y Marketing (36,5%), Imagen personal (34%) y Administración y gestión (31,6%).

Precisamente, dentro de algunas de estas familias se encuentran los ciclos con tasas más altas de empleabilidad, como el grado medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería, con casi un 95% de inserción laboral a los seis meses de finalizar los estudios, que se oferta hasta en un 48% de los casos en centros de titularidad privada. El otro ciclo con mayor empleabilidad es el grado superior de Administración y Finanzas, con una inserción del 90%, que se ofrece en modalidad privada o concertada en un 33%.

Otras titulaciones con un nivel elevado de oferta privada son el grado superior de Radioterapia y Dosimetría, privatizado en un 91,7%, el grado superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (80,1%), el grado superior de Asesoría de Imagen Personal y Corporativa (62%) o el grado superior de Marketing y Publicidad (53,2%).

MEDICINA NUCLEAR Y ANIMACIÓN 3D, ENTRE LOS MÁS CAROS

Respecto al coste de la FP, el estudio señala que en la Comunitat Valenciana ronda entre 3.000 y 5.000 euros por curso; es decir, entre 6.000 y 10.000 euros para obtener un título. Entre los más caros está el de Imagen para Diagnóstico y Medicina Nuclear, con un coste anual de entre 4.000 y 6.000 euros.

El ciclo de Animación 3D y Videojuegos, muy demandado, ronda entre 3.500 y 5.500 euros por curso, mientras el de Asesoría de Imagen Personal y Corporativa puede costar entre 3.000 y 4.000 euros por curso y el de Marketing y Publicidad entre 2.500 y 5.000 euros.

Para la responsable de CCOO PV Educació, Xelo Valls, estas cifras demuestran que la FP se está "convirtiendo en un negocio" en la Comunitat, una tendencia que el sindicato lleva detectando desde hace unos cinco años a nivel estatal y que considera que se ha agravado con la llegada del PP a la Generalitat. "Las familias que menos dinero tienen lo van a tener más difícil para que sus hijos estudien esos ciclos formativos", ha advertido, lo que ve como un signo de "brecha social".

"TRAMPA DE LA CONCERTADA"

Paralelamente, la investigación indica que, del 34,84% de centros de titularidad privada que ofrecen ciclos de FP en la Comunitat, alrededor de un 9% lo hacen en modalidad concertada. En estos casos, explica el sindicato, la Conselleria sufraga las nóminas del profesorado y entrega a los centros un módulo económico para abonar los salarios del personal de administración y servicios.

Pero CCOO PV considera que se trata de "una trampa" por parte de Educación. "La concertada se supone que debería ser gratis para los alumnos, pero la cuota de la Generalitat no da para pagar todo", ha apuntado la autora del estudio y delegada sindical, Paloma Verdeguer, quien también se ha quejado de que el profesorado de FP en la concertada no cobra igual que en la pública.

Por otro lado, desde el sindicato advierten que la nota de corte también influye a la hora de elegir estudiar un ciclo de FP, ya que los más demandados en la pública no ofertan suficientes plazas para todos los alumnos interesados. Y eso, denuncian, hace que los centros privados hayan visto un "nicho de mercado".

"He visto centros públicos de FP donde en la puerta había academias ofreciendo información al alumnado", ha relatado el delegado sindical y profesor Francesc Sanchis, además de advertir sobre la falta de control en la Formación Profesional privatizada en línea.

Otra de las quejas del sindicato es que hay fondos buitre "al acecho" para invertir en ciclos de FP y hacer negocio a costa de sus alumnos, lo que a su juicio forma parte de "un marco más amplio de privatización de los servicios públicos".

Por todo ello, CCOO PV exige paralizar la tendencia creciente de privatización de la FP y que la Conselleria oferte más plazas públicas en los ciclos más solicitados y con más inserción laboral, así como que no se recorten más plantillas y que los criterios para autorizar unidades se establezcan en los consejos territoriales.