PRL-UPV lidera un chip fotónico reprogramable que funciona a gran velocidad y sin consumo eléctrico continuo

Equipo investigador - UPV

VALENCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Photonic Research Lab (PRL) de la Universidad Politécnica de València (UPV) ha liderado el desarrollo de un chip fotónico reprogramable capaz de funcionar a gran velocidad sin consumo eléctrico continuo, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Así, ha señalado que este dispositivo, basado en silicio y titanato de bario, se adelanta a lo que requerirá el mercado en los próximos tres o cuatro años y abre la puerta a una computación óptica más rápida y eficiente. Este proyecto ha sido publicado en la revista Nature Photonics.

"El chip incorpora un sintonizador de alta velocidad que, además puede ser no volátil, es decir, no necesita tener una alimentación constante. Y esto es lo que permite que el consumo de energía se reduzca exponencialmente respecto a los circuitos actuales", ha explicado el director del PRL-UPV e investigador principal del proyecto, José Capmany.

Además, alcanza tiempos de conmutación del orden de 80 nanosegundos, muy inferiores a las de los sistemas termoópticos tradicionales, ha añadido.

"De esta forma, en velocidad de sintonización mejora más de dos órdenes de magnitud la tecnología actual, lo que permite su empleo en aplicaciones que requieren muy altas velocidades de cambio, como por ejemplo en la provisión de rutas de interconexión alternativas en centros de datos en casos de fallo", ha señalado la primera firmante del artículo, Cristina Catalá, actualmente investigadora postdoctoral en la Universidad de Twente.

Entre las principales aplicaciones de este nuevo chip destacan las comunicaciones 6G, centros de datos, inteligencia artificial, internet de las cosas, sensores, medicina avanzada, computación fotónica y tecnologías cuánticas, ha agregado la UPV, que ha indicado que en todos estos campos "la necesidad de procesar más información con menor consumo energético es cada vez mayor".

COMO UN MICROPROCESADOR DE LUZ

El dispositivo funciona como una especie de "microprocesador de luz": puede reconfigurarse para realizar distintas tareas, pero en lugar de procesar señales eléctricas, trabaja con señales ópticas.

Desde la institución académica han señalado que "la clave del desarrollo está en el uso de la plataforma híbrida de silicio y titanato de bario, un material ferroeléctrico capaz de conservar su estado una vez programado".

"A diferencia de los sistemas fotónicos convencionales, que necesitan energía de forma continua para mantener una configuración, este chip puede recordar el circuito programado sin alimentación eléctrica permanente", ha apuntado Daniel Pérez, CTO de iPronics, empresa spinoff de la UPV que también ha participado en el estudio.

Es esta característica "la que permite superar uno de los grandes obstáculos de la fotónica integrada programable: el consumo energético y el calor generado al escalar los circuitos", han destacado.

"En las tecnologías actuales, basadas en efectos termoópticos, cada elemento programable requiere energía constante, lo que dificulta el diseño de chips con miles de componentes. El nuevo dispositivo reduce ese consumo estático a niveles prácticamente nulos. Frente a los chips electrónicos convencionales, nuestro sistema permite manipular información mediante luz, reduciendo pérdidas y abriendo nuevas posibilidades para las futuras arquitecturas de computación", ha aseverado José Rausell, integrante del equipo del PRL.

Junto a este grupo, en el desarrollo del chip han participado investigadores e investigadoras de la empresa iPronics Programmable Photonics S.L., surgida de los laboratorios del iTEAM-UPV; la empresa suiza Lumiphase AG y la francesa CEA Leti, uno de los principales fabricantes de chips fotónicos de silicio en Europa; así como la University of West Attica, de Grecia.

"REVOLUCIONAR MUCHOS ÁMBITOS"

El desarrollo de este nuevo chip es uno de los resultados además de NEoteRIC, el primer proyecto europeo que ha aplicado la fotónica --que trabaja con ondas de luz-- programable en aplicaciones biomédicas, una "tecnología disruptiva que promete revolucionar muchos ámbitos, entre ellos, el diagnóstico médico", ha señalado la UPV.

También forma parte de los proyectos ERC Advanced Grant ANBIT y ERC Staring Grant LS-PHOTONICS, que abordan la aplicación de la fotónica programable a la computación y el escalado de circuitos fotónicos programables respectivamente.