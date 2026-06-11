Un problema técnico de señalización y comunicaciones paraliza durante unos minutos todas las líneas de Metrovalencia

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VALÈNCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un problema técnico de señalización y comunicaciones ha obligado a paralizar durante unos minutos este jueves la circulación en todas las líneas de Metrovalencia, según han confirmado a Europa Press fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

La incidencia se ha producido entre las 13.40 y las 14.00 horas, aproximadamente, y ha obligado a detener "unos minutos" la circulación de los trenes en las líneas del metro (1, 2, 3, 5, 7 y 9). Posteriormente, poco antes de las 15.00 horas, la circulación se ha recuperado con "relativa normalidad" aunque con retrasos generalizados, han detallado las mismas fuentes.

Se da la circunstancia de que este jueves es una de las jornadas afectadas por la huelga convocada por Semaf en Metrovalencia y el TRAM d'Alacant como ampliación de los paros iniciados en marzo y abril. En concreto, son los días 2, 4, 9, 11 y 16 de junio de 7.00 a 10.00 horas, de 13.00 a 16.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas.

Los maquinistas han decidido "mantener el conflicto por el malestar del colectivo ante la inacción sobre las propuestas de seguridad operacional y el bloqueo de mejoras profesionales en la negociación del XIV Convenio Colectivo". Además, este pasado miércoles el Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) convocó por el mismo motivo huelga en FGV con paros desde junio hasta octubre.

En junio, las movilizaciones coincidirán con los días clave de las fiestas de San Juan y se concentran cinco jornadas que se distribuyen entre el lunes 22 (0.00 horas a 23.59 horas), martes 23 (8.00 horas a 10.00 horas, 13.00 horas a 15.30 horas y de 19.00h a 23.59h), miércoles 24 (0.00h a 08.00h), viernes 26 (de 8.00h a 10.00h, 13.00h a 15.30h y de 19.00h a 21.00h) y martes 30 de junio (de 8.00h a 10.00h, 13.00h a 15.30h y de 19.00h a 21.00h). El calendario de huelga se alarga hasta el viernes 2 de octubre durante todos los meses.