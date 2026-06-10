Problemas en la catenaria obligan a cortar la línea 2 de Metrovalencia entre La Pobla de Vallbona y Llíria

Metro sobre puente de la red de Metrovalencia - GVA
VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
Problemas en la catenaria han obligado este miércoles a cortar parte de la línea 2 de Metrovalencia, en concreto, entre La Pobla de Vallbona y Llíria.
Por ello, se ofrece servicio alternativo de autobús entre L'Eliana y Llíria mientras continúan los trabajos de reparación de catenaria.
El corte de parte de la línea se ha notificado sobre las 14.30 horas de este miércoles, según ha informado Metrovalencia en la red social 'X'.